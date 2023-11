Barco, bientôt sur vos écrans

C'est l'histoire d’un génial milieu de 19 ans, Valentín Barco de son nom, au fort tempérament et aux cheveux roux, qui rêve d’offrir la Copa Libertadores à Boca Juniors, ce samedi, avant sans doute de rejoindre un grand club européen. Bande-annonce en avant-première.

Il y a mille façons de combattre l’angoisse. Pour Darío Chaile, la solution a surgi « au milieu de la nuit » , dix jours avant la finale de la Copa Libertadores face aux Brésiliens de Fluminense, prévue samedi à 21 heures, l’événement qui obsède tous les supporters de Boca Juniors. « Plutôt que de tourner en rond chez moi, j’ai décidé de me rendre à Rio de Janeiro en roulant à vélo et en faisant du stop , s’esclaffe ce coiffeur argentin résidant à La Plata. J’ai préparé un sac à dos et je suis parti. » Sur le trajet de 2700 km entre la capitale de la province de Buenos Aires et la cidade maravilhosa , où environ 100 000 compatriotes ont déferlé ces derniers jours, cet hincha « un peu fêlé » n’a pas laissé son esprit s’égarer bien loin : il a « beaucoup pensé » à Valentín Barco, la révélation de la saison en Argentine. « Logique, car il n’a peut-être que 19 ans, mais c’est déjà un joueur majeur de cette équipe » , admire l’aventurier, persuadé comme d’autres que « si Boca en est là, c’est en grande partie grâce à lui » .

Il aurait aussi pu mentionner le gardien Sergio Romero et l’attaquant Edinson Cavani, « des raisons supplémentaires » de croire à un sacre qui fuit les Bosteros depuis 2007, mais c’est au nouveau chouchou de la Bombonera, pur produit du centre de formation, qu’il préfère accrocher ses rêves de Séptima . Un môme d’1,70 m aux cheveux roux, à la mine sérieuse et au pied gauche soyeux qui n’en finit plus de faire parler de lui. « C’est un sacré joueur » , l’a récemment encensé Sergio Agüero, qui n’imagine pas une seconde que le talentueux milieu de terrain « reste longtemps ici » .…

Par Thomas Broggini, à Buenos Aires pour SOFOOT.com