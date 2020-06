Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barcelone toujours invaincu à domicile Reuters • 17/06/2020 à 00:53









Barcelone toujours invaincu à domicile par Matthieu Cointe (iDalgo) Le FC Barcelone garde le cap. Dans un Camp Nou vide, les Catalans ont pris la mesure de Leganes. Sans briller, les hommes de Quique Setien ont enchaîné un 15ème match sans perdre à domicile en Liga cette saison (14 victoires, 1 nul). Ansu Fati a ouvert le score en fin de première période, avant que Lionel Messi ne fasse le break en transformant un pénalty qu'il a lui-même obtenu. Quelques minutes plus tôt, Antoine Griezmann s'était vu refuser un but pour une position de hors-jeu de Semedo. Barcelone garde la tête du classement et prend 5 points d'avance sur le Real Madrid, qui jouera jeudi face à Valence. De son côté, Leganes devient la lanterne rouge du championnat après le nul obtenu par l'Espanyol en début de soirée et se rapproche de la relégation.

