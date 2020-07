Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barcelone termine sur une bonne note Reuters • 19/07/2020 à 19:42









Barcelone termine sur une bonne note par Matthieu Cointe (iDalgo) Le FC Barcelone a déroulé contre Alavés dimanche pour leur dernier match de la saison 2019-2020 de Liga (5-0). Deuxièmes du championnat, les Catalans n'ont pas réussi à décrocher le titre mais laissent une bonne impression pour finir. Ansu Fati, Luis Suarez et Semedo ont marqué, alors que l'inévitable Lionel Messi s'est offert un doublé. Le sextuple Ballon d'Or argentin reste le meilleur buteur de Liga avec 25 réalisations, pour 20 passes décisives. Malgré la défaite, Alavés est assuré de se maintenir et compte 4 points d'avance sur la zone de relégation.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.