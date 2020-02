Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barcelone sorti par Bilbao dès les quarts de finale Reuters • 06/02/2020 à 23:26









par Hugo Chalmin (iDalgo) Après le Real Madrid en début de soirée, c'est au tour de Barcelone d'être éliminé dès les quarts de finale de la Coupe du Roi. La formation catalane s'est inclinée 1-0 contre l'Athletic Bilbao dans les dernières minutes de la partie. Les coéquipiers de Lionel Messi n'ont pas su concrétiser une première période à leur avantage durant laquelle ils ont eu 69 % de la possession du ballon. De leur côté, les Rojiblancos montrent de belles choses et font preuve d'initiative. Ces derniers sont récompensés dans le temps additionnel par l'intermédiaire d'Inaki Williams. Cette fois, c'est validé pour l'attaquant espagnol qui avait vu, à la 15ème minute, son but refusé pour une position de hors-jeu. Bilbao décroche son billet pour les demi-finales où il rejoint la Real Sociedad, Grenade et Mirandes, club de D2 espagnol.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.