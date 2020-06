Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barcelone soigne sa reprise Reuters • 14/06/2020 à 00:17









Barcelone soigne sa reprise par Matthieu Cointe (iDalgo) Le FC Barcelone n'a rien laissé à Majorque ce samedi dans un match qui marquait le retour à la compétition des deux équipes après trois mois d'interruption. Les hommes de Quique Setien se sont imposés 4 à 0 sur la pelouse de son adversaire. Arturo Vidal a ouvert le score avant que Martin Braithwaite n'ouvre son compteur avec le club catalan sur une offrande de Lionel Messi. Le sextuple Ballon d'Or a tenu son rang, en délivrant deux passes décisives et en inscrivant le dernier but du match. Jordi Alba a lui aussi marqué. Au classement, le Barça prend 5 points d'avance sur le Real Madrid, qui jouera demain après-midi contre Eibar. De son côté, Majorque reste 18ème de Liga, à une longueur du Celta Vigo, premier non relégable.

