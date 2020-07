Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barcelone se reprend contre Villareal, Griezmann buteur Reuters • 06/07/2020 à 01:24









Barcelone se reprend contre Villareal, Griezmann buteur par Matthieu Cointe (iDalgo) Le FC Barcelone retrouve le sourire. Les Blaugrana ont pris la mesure de Villareal dimanche au cours de la 34ème journée de Liga (1-4). Torres a d'abord inscrit un but contre son camp en tout début de match avant que Gerard Moreno n'égalise en profitant de la passivité de la défense adverse. Luis Suarez a ensuite redonné l'avantage à son équipe d'une superbe frappe lointaine. En fin de première période, Antoine Griezmann a fait le break en claquant un lob depuis l'extérieur de la surface. Ansu Fati s'est joint à la fête en marquant quelques minutes avant la fin de la rencontre. Barcelone revient à 4 points du Real Madrid à 4 journées de la fin de la saison. De son côté, Villareal reste 5ème et va devoir s'accrocher pour une place en Ligue Europa.

