Barcelone s'impose contre Getafe et met la pression sur le Real par Hugo Chalmin (iDalgo) Troisième victoire d'affilée pour le FC Barcelone en championnat qui met la pression sur le Real Madrid ! Le club catalan s'est imposé samedi au Camp Nou sur le score de 2-1 face à Getafe et revient à hauteur de point des Merengues. Ces derniers affronteront le Celta Vigo en clôture de la 24e journée de Liga dimanche. Et les hommes de Quique Setién ont fait le plus dur au cours de la première période. Antoine Griezmann, aligné sur le front de l'attaque en compagnie de Fati et Messi, ouvre le score pour les Blaugranas à la 33ème minute sur une ouverture de l'Argentin. Le Barça double la mise six minutes plus tard par l'intermédiaire de Sergi Roberto et rentre aux vestiaires en ayant fait le plus dur face au 3ème du championnat. Ce dernier tente malgré tout de revenir au score avec un but d'Angel à la 66e minute. Le FCB résiste et finit par signer une quinzième victoire de la saison. Seul point négatif de l'après-midi, le blessure de Jordi Alba à la 22e minute qui a forcé l'Espagnol à quitter le terrain.

