Barcelone reprend la tête de la Liga par Matthieu Cointe (iDalgo) Le FC Barcelone met la pression sur le Real Madrid. Les Catalans ont repris la tête de la Liga après leur victoire ce mardi contre l'Athletic Bilbao (1-0). Toujours sans être étincelants, les hommes de Quique Setien ont pris du temps à faire la décision au Camp Nou. Entré à l'heure de jeu, Ivan Rakitic a délivré les siens dix minutes plus tard sur une passe de Lionel Messi. Le Barça prend 3 points d'avance sur le Real avec un match en plus. Les Merengue joueront leur rencontre de la 31ème journée mercredi soir contre Majorque. De son côté, l'Athletic Bilbao est 10ème et voit ses rêves d'Europe s'éloigner. Les Basques ont 5 longueurs de retard sur la Real Sociedad, 7ème et provisoirement qualifiée pour les qualifications de la Ligue Europa.

