Barcelone-Real Madrid : Que vient faire NEOM dans le foot ?

Les (télé)spectateurs de la finale de la Supercoupe d'Espagne qui opposera le Real au Barça, ce dimanche, ne pourront pas passer à côté de Neom, partenaire officiel de la compétition. Pour les autorités saoudiennes, la promotion de la pharaonique mégapole futuriste, qui doit voir le jour en 2030, passe aussi par le ballon rond.

"Je ne serais pas étonné que dans les mois à venir, qu'on voit des panneaux près de la pelouse faisant la promotion de Neom à Saint-James Park. Les propriétaires sont les mêmes, alors pourquoi s'en priveraient-ils ?" Mohamed Badine El Yattioui, professeur en Relations Internationales

Le foot, l'outil de communication idéal

Combinaison du mot grec "neo" pour nouveau, et "m" pour "moustaqbal" ("futur" en arabe), Neom était partout lors de cette Supercoupe d'Espagne. Partenaire officiel de la compétition, le nom de l'entreprise figure sur les panneaux publicitaires en bord terrain, sur le sol devant les virages, et sa police est encore plus grande que le nom du tournoi. C'était par ailleurs la seule chose qui pouvait attirer le regard en dehors du rectangle vert, lors des demi-finales opposant le Real Madrid à Valence , et le Real Betis au Barça , tant l'ambiance du King Fahd Stadium était morne.Le projet de la ville de Neom a été dévoilé en grande pompe par le prince héritier Mohamed Ben Salman, en juillet dernier. Devant être située dans le désert au Nord-Ouest du pays, la ville prendra forme le long d'un axe principal, nommé "The Line" et qui doit faire 170 kilomètres de long. 500 milliards de dollars seront nécessaires pour la construction de cette ville ultra-moderne, sans routes, ni voitures. Et une énorme opération de communication dans le sport roi, pour sa réputation. Il faut en mettre plein la vue au monde entier., a ainsi annoncé Nadhmi Al-Nasr, directeur du projet et ambitieux, le 30 novembre dernier. Et Neom n'a pas attendu la venue du Real et du Barça à Riyad pour mettre un pied dans le football.

