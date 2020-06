Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barcelone perd deux points sur la pelouse du Celta Vigo Reuters • 27/06/2020 à 19:21









Barcelone perd deux points sur la pelouse du Celta Vigo par Matthieu Cointe (iDalgo) C'est peut-être le but du titre ! D'un superbe coup franc direct, Iago Aspas a marqué le but égalisateur du Celta Vigo au bout du temps règlementaire contre le FC Barcelone (2-2). La partie avait pourtant bien commencé pour les Blaugrana. Sur une offrande de Lionel Messi, Luis Suarez a ouvert le score en première période. Toujours servi par la Pulga, l'Uruguayen s'est offert un doublé et a permis à son équipe de refaire la course en tête après l'égalisation de Fedor Smolov. Mais Iago Aspas ne l'a pas entendu de cette oreille. Barcelone ne revient de Vigo qu'avec un seul point et laisse l'opportunité au Real Madrid de s'envoler dans la course au titre. Les Merengue se déplaceront sur la pelouse de l'Espanyol, dimanche, à partir de 22h. Le Celta est quasiment assuré de son maintien avec 8 longueurs d'avance sur Majorque, premier relégable.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.