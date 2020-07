Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barcelone met la pression sur le Real Madrid, l'Espanyol en Deuxième Division Reuters • 09/07/2020 à 00:13









Barcelone met la pression sur le Real Madrid, l'Espanyol en Deuxième Division par Florian Burgaud (iDalgo) Un derby barcelonais insipide et plat s'est déroulé ce mercredi soir sur la pelouse du Camp Nou. Sans idées face à la défense compacte, bien organisée et rugueuse de l'Espanyol, qui devait pourtant impérativement l'emporter pour encore espérer se maintenir dans l'élite, les joueurs du FC Barcelone ont réussi à trouver la faille peu avant l'heure de jeu. Sans surprise, le salut des hommes de Quiqué Setién est venu du trio magique Antoine Griezmann, à l'avant-dernière passe, Lionel Messi, auteur d'une astucieuse talonnade, Luis Suarez, à la finition pour 15e fois de la saison en Liga. Avec ce court succès acquis après une soirée pénible (Ansu Fati a été expulsé deux minutes après son entrée en jeu pour une vilaine semelle, comme son homologue de l'Espanyol Pol Lozano), le Barça revient à un point du Real Madrid, qui jouera son match de la 35e journée vendredi soir contre le Deportivo Alavés. Pour l'Espanyol, c'en est terminé : les Catalans évolueront en Liga 1|2|3 à partir du mois de septembre.

