Barcelone, més que un crise après l'humiliation contre le Bayern

La défaite cinglante du FC Barcelone face au Bayern Munich, ce vendredi (2-8), est le résultat d'une gestion calamiteuse depuis quelques années. Mauvais choix sportifs, errances structurelles et magouilles politiques : voilà pourquoi le Barça, champion d'Europe il y a tout juste cinq ans, a pourri de l'intérieur.

Grandeur et décadence

Bartomeu

Ce vendredi, tout a probablement un peu trop ressemblé à un film catastrophe. Le genre de long-métrages pas forcément excellents mais toujours sidérants, qu'on regarde avec les mains moites et les jambes molles. C'est en tout cas un désastre qui s'est abattu sur le FC Barcelone, éparpillé par un ouragan nommé Bayern Munich (2-8). En zone mixte se sont succédé les mines hagardes de joueurs traumatisés, de tauliers déprimés et de dirigeants paumés incapables de mettre des mots justes ou clairs sur l'irréalité de la scène. Mais l'improbable séisme de ces quarts de finale de Ligue des champions n'est pour le Barça qu'une réplique de tremblements de terre passés, le symptôme d'une maladie plus ancienne qui gangrène depuis plusieurs années un club dont a pourtant répétéqu'il était une institution solide. Dans ce film tragi-comique, Josep Maria Bartomeu, président du Barça, est probablement le personnage principal.Tout avait pourtant si bien commencé pour le président barcelonais, arrivé à l'été 2014 à la tête du Barça puis vainqueur de la Ligue des Champions l'année suivante grâce à un trio Messi-Suárez-Neymar sur orbite. À cette époque dorée, il semblait acquis que les- dotés d'un des meilleurs effectifs du monde - allait encore dominer le football pendant au moins quelques années. Mais après, patatras. En 2016, un premier accroc survient avec une triste élimination face à l'Atlético de Madrid de Diego Simeone (vainqueur au retour, grâce à un doublé d'Antoine Griezmann au stade Vicente-Calderon). En 2017, il y a certes lalunaire face au Paris Saint-Germain. Sauf qu'au tour suivant, les hommes de Luis Enrique se font sévèrement punir par la Juventus Turin (3-0, 0-0). Puis, depuis trois ans, Bartomeu est contraint de face à des éliminations scandaleuses en Ligue des Champions qui ne peuvent plus tenir de la malchance : la première face à la Roma (4-1, 0-3), la seconde contre Liverpool (3-0, 0-4) et la dernière face au Bayern (2-8) donc.