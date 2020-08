Barcelone, le désert du milieu

Après avoir ramené le match nul de Naples il y a cinq mois (1-1), le Barça va devoir au moins faire le même résultat pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Une mission qui devra être menée sans Sergio Busquets et Arturo Vidal suspendus. Ni Arthur en grève. Ne laissant que trois véritables milieux de terrain à disposition de Quique Setién.

FC Barcelone Naples 08/08/2020 21h Ligue des champions Diffusion sur

La Covid-19 a changé la face du football et il va falloir s'y faire. Désormais, les rencontres se jouent à huis clos, ou devant 5000 personnes, et les entraîneurs ont le droit de faire cinq changements. Et même six en Ligue des champions en cas d'éventuelle prolongation. A priori, cette dernière mesure avantage les grosses écuries. Si c'est le cas de Manchester City et son effectif pléthorique, c'est loin de l'être pour le Barça. Il faut dire que les Catalans, minés par les blessures et les suspensions, accueillent ce samedi le Napoli pour un huitième de finale retour de C1 - après le 1-1 de l'aller - avec 22 joueurs. Dont 6 membres de l'équipe B (Iñaki Peña, Mingueza, Reis, Jandro Orellana, Monchu et Konrad de la Fuente) qui n'ont jamais disputé le moindre match officiel avec les. Et si Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé (blessés) Lire la suite de l'article sur SoFoot.com