Barcelone et Messi battent l'Atlético de Madrid sur la fin

Alors que le score restait vierge et que le match nul semblait s'imposer, Barcelone s'est appuyé sur une réalisation tardive de Lionel Messi pour battre l'Atlético de Madrid à quelques minutes du terme. Résultat : au terme de ce choc rythmé durant lequel Marc-André ter Stegen a été énorme et Antoine Griezmann conspué, les Catalans récupèrent leur place de leader.

Atlético de Madrid 0-1 Barcelone

? La reacción del @Metropolitano al nombrar a su ex, Griezmann, en la alineación rival #AtletiBarça #LaLiga pic.twitter.com/W53EbznLaz -- MARCA (@marca) December 1, 2019

Il fallait s'y attendre. Et il s'y attendait. Titulaire pour son retour chez son ex, Antoine Griezmann a eu droit à son moment difficile. Conspué par le public de l'Atlético de Madrid à chaque prise de balle, le Français n'a pas réussi à faire taire ses anciens supporters.Mais ce dimanche soir, les fans des Matelassiers doivent détester encore plus fort deux autres Catalans qui les ont fait chuter face à Barcelone : Marc-André ter Stegen, et Lionel Messi. Parce qu'en première mi-temps, l'Allemand a sorti deux arrêts monstrueux à des moments où lesauraient sûrement mérité d'ouvrir le score. Alors qu'en deuxième, l'Argentin a encore endossé le costume de héros en plantant la seule réalisation du choc de la quinzième journée. Résultat : less'imposent