Barcelone écrase Eibar, quadruplé de Messi par Matthieu Cointe (iDalgo) Lionel Messi, encore, toujours. Muet depuis quatre matchs en Liga, la réaction du génie argentin a été dévastatrice. La Pulga a inscrit quatre buts dans la rencontre qui opposait le FC Barcelone à Eibar ce samedi, au cours de la 25e journée de Liga (5-0). Un cinquième quadruplé en championnat pour le sextuple Ballon d'Or. Arrivé en Catalogne cette semaine, Martin Braithwaite a lui aussi été décisif. Entré en fin de rencontre à la place d'Antoine Griezmann, l'ancien toulousain a délivré une passe clé à Messi puis a permis à Arthur de marquer le dernier but du match. Grâce à cette victoire, le Barça prend provisoirement la tête de la Liga avec deux points d'avance sur le Real Madrid qui jouera contre Levante ce soir. Eibar est 16e, à deux longueurs de la zone de relégation.

