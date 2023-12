Barcelone devrait savoir en février s’il est exclu de la Ligue des champions

C’est la faute de Messi !

Pour la première fois depuis 2021, le FC Barcelone a su s’extirper des poules de la Ligue des champions et se qualifier pour les huitièmes de finale. Les Catalans retrouveront Naples pour une place en quart de finale… ou pas. Cela fait maintenant quelques jours que le journal allemand Die Welt affirme que les Blaugranas sont dans le viseur de l’UEFA et sous le coup d’une exclusion de la C1. À cause de cette saloperie de Superligue ? Non, rien à voir. C’est le respect du fair-play financier qui poserait problème.…

LT pour SOFOOT.com