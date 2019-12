Barcelone : des poissons retrouvés morts après l'incendie de l'usine de dissolvants

Des carpes et des anguilles gisant sur le sable. C'est une image désolante qui donnera de nouveaux arguments aux écologistes espagnols. Mercredi, de nombreux poissons ont péri en raison de la pollution d'un fleuve après l'incendie d'une usine de recyclage de déchets industriels près de Barcelone (nord-est de l'Espagne). Les autorités régionales « ont décrété l'urgence pour agir dans l'embouchure du fleuve Besos », qui passe non loin de l'usine incendiée avant de se jeter dans la Méditerranée, a indiqué dans un communiqué l'Agence catalane de l'eau (ACA).« Une partie de l'eau utilisée pour éteindre le feu a atteint directement le fleuve Besos, affectant fortement la faune du cours d'eau », a-t-elle ajouté. Des carpes et des anguilles mortesLa télévision locale a diffusé des images d'habitants sortant du fleuve des carpes et des anguilles mortes. « Le phénomène n'est pas généralisé mais on a retrouvé de nombreux spécimens morts dispersés entre le lieu de l'incendie et l'embouchure », a expliqué un porte-parole de l'ACA. La CUP exigeix que la investigació sigui "a fons" perquè cap responsable del desastre ecològic a la conca del Besòs resti impuneÉs necessari que s'avantposi sempre la seguretat del medi ambient i les persones per sobre dels interessos econòmics!https://t.co/bY0WkkqKBf pic.twitter.com/75bS0yqMms-- CUP Països Catalans (@cupnacional) December 12, 2019 Les autorités étaient encore en train d'évaluer jeudi l'impact environnemental de l'incendie, qui s'est déclaré mercredi dans une usine de recyclage de dissolvants et déchets industriels à Montornes del Valles, à 15 kilomètres au nord-est de Barcelone.Les riverains avaient dû rester confinés plusieurs heures. L'association Écologistes en Action a rappelé avoir déjà averti du danger de cette usine et dénoncé des effets « très graves » pour la biodiversité du fleuve alors que des efforts ...