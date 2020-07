Barcelone coule Villarreal et repart de l'avant

Au ralenti depuis quatre journées - une victoire et trois nuls -, le Barça a retrouvé le sourire en s'imposant largement à l'Estadio de la Ceramica face à Villarreal (1-4). Mais les Catalans ont surtout retrouvé leur football et Antoine Griezmann, titulaire et auteur d'un but sublime.

Villarreal 1-4 Barcelone

Deux golazos pour le prix d'un

C'est une chose que le monde du football avait tendance à oublier ces dernières semaines : Antoine Griezmann est un merveilleux joueur de football. Et l'attaquant français, en délicatesse depuis son arrivée au Barça l'été dernier et mis au ban(c) depuis quelques rencontres, a tenu à le rappeler face à Villarreal. Comment ? En claquant un lob tout en touché depuis l'entrée de la surface de réparation après un magnifique travail de Lionel Messi qui aspire l'âme de trois défenseurs avant de servir Grizou en talonnade. Tout un symbole. Coïncidence ou non, le Barça, aussi, a retrouvé le sourire en même temps que le champion du monde français.Étincelant depuis trois rencontres, le jeune Riqui Puig a tout de même été mis sur le banc par Quique Setién. Au profit d'Antoine Griezmann donc, mais surtout de Sergi Roberto. Une bonne idée puisque le second décale Jordi Alba, tandis que c'est pour empêcher le Français de marquer d'une madjer que Pau Torres envoie le cuir au fond de ses propres filets (0-1, 3). Sauf que le problème du Barça n'est pas forcément offensif mais aussi défensif et Paco Alcacer, trouvé dans le dos de Piqué et de Lenglet, en profite pour servir Santi Cazorla à l'opposé. Le milieu espagnol envoie alors une praline que Ter Stegen Lire la suite de l'article sur SoFoot.com