Barça-PSG : Pedri seul changement dans la compo catalane

A Barcelone, on fait dans la continuité.

Vainqueur du match aller au Parc des Princes, le Barça ne bouleverse pas son onze de départ avant la manche retour dans son stade de Montjuïc. Capitaine il y a six jours, mais suspendu ce soir, Sergi Roberto laisse sa place à Pedri. Décisif dès son entrée à Paris, le milieu devrait avoir les clés de l’entrejeu barcelonais, avec Frenkie de Dong et Ilkay Gündoğan à ses côtés. Pour le reste, on retrouve les mêmes têtes, avec notamment Pau Cubarsi, Jules Koundé, Robert Lewandowski et le double buteur du Parc, Raphinha.…

JF pour SOFOOT.com