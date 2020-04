Barça, plus qu'une crise

Nouveau week-end de secousses au Barça entre la démission de six dirigeants et certaines suspicions de corruption. Mais comment en est-on arrivé là ?

La campagne polémique du Barça contre ses propres joueurs

Le sociologue anglais Herbert George Wells, plus connu sous la signature H. G. Wells, en était convaincu :Il est possible que dans quelques années, certains sourires apparaîtront sur certains visages à l'heure d'évoquer les drôles de secousses que traverse actuellement le FC Barcelone. Il est aussi possible que la crise en cours au Barça, un club qui ressemble aujourd'hui à un mille-feuille où les problèmes s'empilent, soit un repère historique dans l'histoire moderne d'une institution qui n'a jamais vraiment aimé le calme. Avancée du week-end : le président barcelonais, Josep Maria Bartomeu, a vu six collaborateurs démissionner, et le quotidien catalandégainer les premiers éléments de l'audit mené par PricewaterhouseCoopers visant à faire la lumière sur l'affaire dite du "Barçagate".Petit rafraîchissement de mémoire et retour au mois de février, date à laquelle l'émission de radio("À quoi jouez-vous ?" en V.F.), diffusée par la Cadena Ser, a allumé la mèche suivante : selon plusieurs sources, la direction du Barça aurait engagé une société de communication uruguayenne - I3 Ventures - afin d'améliorer l'image du club et de s'en prendre sur les réseaux sociaux à plusieurs personnalités liées au FC Barcelone (Messi, Piqué, Puyol, Xavi, Guardiola...).Dans quel but ? Préparer doucement l'élection présidentielle prévue en juin 2021, pour laquelle Bartomeu ne pourra pas se présenter (il est interdit de briguer un troisième mandat), mais où le chef souhaiterait placer l'un de ses hommes. Placé sous les regards assassins, le Barça avait alors reconnu l'existence de comptes non officiels destinés à préserver la réputation de Josep Maria Bartomeu et du club, mais avait dégagé au loin l'idée d'avoir voulu nuire à certaines légendes bruyantes., avait alors plastronné le président, tout en indiquant dans la foulée avoir demandé la résiliation du contrat Lire la suite de l'article sur SoFoot.com