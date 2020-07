Barça : Messi doit-il aller voir ailleurs ?

Formé au FC Barcelone depuis ses treize ans, Leo Messi apparaît comme l'arme fatale d'un club qui ne se voit pas poursuivre son histoire sans son génie sur le terrain. Pourtant, l'Argentin reste le seul décisionnaire de son avenir. Et aussi fou que cela puisse paraître, l'hypothèse d'un départ n'est pas à exclure.

Leo tout seul

Qu'il semble lointain, ce temps où Lionel Messi, numéro 30 dans le dos, foule la pelouse du Camp Nou pour la toute première fois de sa carrière, prêt à faire saliver les babines de Fabio Capello. Lors du trophée Joan Gamper le 24 août 2005, le prodige dévoile à la face du monde un talent extraordinaire que le tacticien de la Juventus ne met pas longtemps à détecter. Au courant des déboires administratifs pour permettre au joueur d'enfiler la tuniqueen match officiel, Capello tente alors un coup de maître.La suite, tout le monde la connaît. Passé à 700 buts inscrits en carrière depuis la semaine dernière, le sextuple Ballon d'or ne connaît aucune limite, exceptée celle de la patience. D'où cette question : et si quinze ans plus tard, Messi allait voir ailleurs ?Sous contrat avec le Barça jusqu'au 30 juin 2021, le meilleur buteur et passeur de la Liga 2019-2020 n'a toujours pas prolongé dans son club actuel. La raison officielle ? Le temps., confiait Josep Maria Bartomeu dimanche soir aux micros de Movistar +.Une assurance teintée d'arrogance qui laisse supposer que l'affaire serait déjà dans le sac. De façon plus officieuse, la très sérieuse Cadena SER explique pourtant que Leo Messi aurait tout simplement gelé les négociations avec les dirigeants du Barça en vue de l'extension du dernier bail signé en novembre 2017. Pourquoi ? Parce que le Barça ne donnerait plus de garanties sportives suffisantes pour inciter Messi à s'engager davantage. Badaboum.