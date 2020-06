Barça : Libérez Antoine Griezmann

Depuis son arrivée au club l'été dernier, le refrain est le même : Antoine Griezmann ne serait pas fait pour le jeu du Barça. Une drôle d'affirmation sachant que la machine catalane repose désormais davantage sur le talent de Lionel Messi plutôt que sur une philosophie dogmatique. Un vrai casse-tête pour l'attaquant français, auteur d'une prestation quelconque à Majorque samedi, qui mériterait de bénéficier d'un peu plus de liberté et de respect.

Le Barça prend le large à Majorque

Infidèle au poste

Sur le papier, c'était plutôt excitant. Dans la tête d'Antoine Griezmann, aussi : quitter l'Atlético après un quinquennat réussi, rejoindre le Barça pour répondre à un nouveau défi et tâter le ballon aux côtés de Lionel Messi. Le tableau était presque parfait, il donnait même très envie. Résultat ? Près d'un an après son arrivée en Catalogne, le champion du monde ne fait toujours pas l'unanimité. Dernier exemple en date ce dimanche sur la pelouse de Majorque : si Barcelone a fêté le retour de la Liga avec un succès tranquille (0-4), Griezmann a quitté ses partenaires à l'heure de jeu, le visage fermé, après une prestation quelconque pour laisser sa place à Luis Suarez.L'international français avait pourtant fait une promesse à quelques jours de la reprise du football en Espagne : "" Résultat, tout le monde a préféré retenir la tronche dépitée de Grizou sur le banc quelques secondes après sa sortie plutôt que ses 23 ballons touchés ou ses vingt premières minutes intéressantes (avant de disparaître, c'est vrai). Verdict des médias espagnols : le numéro 17 serait déprimé, ne trouvant sa place ni sur le terrain, ni dans cette équipe. Pire, il passerait après Martin Braithwaite, qui a joué l'intégralité de la rencontre et marqué, dans l'esprit de Quique Setién. Griezmann a-t-il fait une erreur en signant au Barça ? Possible, mais il s'agirait de ne pas oublier le joueur qu'il est.Trois mois de repos n'auront donc pas suffi à chasser les doutes. Au Barça, le malaise Griezmann persiste et Setién a essayé d'éteindre les flammes