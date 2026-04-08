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Barca-Atlético, l’Olympico de l’Espagne
information fournie par So Foot 08/04/2026 à 00:11

Barca-Atlético, l’Olympico de l’Espagne

Barca-Atlético, l’Olympico de l’Espagne

Le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid se connaissent par cœur. Mercredi soir, les deux équipes seront sur la même pelouse pour la quatrième fois en l’espace de deux mois. Un classique depuis le retour de l’Atléti au premier plan, qui a l’avantage de rarement décevoir, contrairement au Clásico originel.

C’est vrai, on a l’impression de voir le film en boucle. Depuis le 25 février 2025, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid se sont déjà affrontés sept fois. Et deux autres confrontations se profilent, mercredi soir en Catalogne, puis mardi prochain à Madrid, en quarts de finale de la Ligue des champions. Ce qui fera donc neuf oppositions en moins de quatorze mois. On vous le concède, c’est trop. Beaucoup trop. En revanche, on ne peut occulter un point : il se passe (presque) toujours quelque chose quand les deux clubs croisent le fer. Un peu comme l’Olympico en France, dans l’ombre du Classique, mais pas forcément moins intéressant.

Absolute cinema

Blaugrana et Colchoneros commencent à avoir du vécu, notamment en Ligue des champions. Ils avaient déjà croisé le fer en quarts de finale en 2014 et en 2016, aux grandes heures du cholismo . Des doubles confrontations étriquées ont aussi eu lieu en Copa del Rey en 2015, 2017, 2025 et 2026. Et il fallait être là. L’an passé, la demi-finale aller avait accouché d’un blockbuster : mené 0-2 dès la sixième minute, le Barça avait renversé la table au point de mener 4-2, mais l’Atlético avait arraché le nul grâce à Marcos Llorente (84 e ) et Alexander Sørloth (90 e +3).…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

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