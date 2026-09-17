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Barça-Atlético, choc des demies de la Supercoupe d'Espagne
information fournie par So Foot 17/09/2026 à 17:43
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Barça-Atlético, choc des demies de la Supercoupe d'Espagne

Barça-Atlético, choc des demies de la Supercoupe d'Espagne

Julián Alvarez va jouer pour qui ? Après avoir disputé six des sept dernières éditions en Arabie saoudite, la Supercoupe d’Espagne se rapproche (un tout petit peu) du pays. C’est en Turquie que va être disputée la compétition.

Et le tirage est déjà connu. Barça-Atlético le 2 février et Real Madrid-Real Sociedad le lendemain . La finale sera quant à elle jouée le 6 février. Au niveau des stades, pas de jaloux. Chaque match sera dans une enceinte différente. Il y aura une demie au stade du Fenerbahçe, une autre chez le Beşiktaş et la finale dans l’enceinte de Galatasaray, le Rams Park.…

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