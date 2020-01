Barbie chauve, avec une prothèse, Ken roux... quand les poupées Mattel se diversifient

« Barbie est la marque de poupées la plus diverse », assure Mattel dans sa nouvelle campagne diffusée mardi. Le fabricant de jouets américain, qui commercialise depuis 60 ans la célèbre poupée, a dévoilé sa nouvelle collection incluant 176 modèles bien éloignés des codes habituels du jouet, par ailleurs régulièrement critiqué pour les stéréotypes qu'il est accusé de renvoyer. Ces nouveaux modèles présentent 8 nouvelles morphologies, 35 couleurs de peau et 94 nouveaux types de cheveux. L'objectif ? « Refléter le monde que les jeunes filles voient aujourd'hui », défend Mattel. What makes us different makes us beautiful! null Introducing 6 new, unique dolls to the #Barbie #Fashionistas line! Shop now: https://t.co/zTVjMZJUN6. #WeAreBarbie pic.twitter.com/V6yCFnexgr-- Barbie (@Barbie) January 28, 2020 Dans les modèles présentés, on trouve notamment une Barbie souffrant du vitiligo (une maladie qui cause la perte de couleur de peau), une Barbie en chaise roulante, une avec une prothèse de jambe, ou encore une sans cheveux. Du côté des Ken, les comparses masculins de la poupée, on trouve notamment un modèle aux cheveux roux, ou encore un aux longs cheveux blonds.Loin de la Barbie blonde et filiforme« Ce qui nous rend différents nous rend plus beaux », défend la marque sur Twitter. Ce geste de la marque confirme la volonté de Mattel de s'éloigner du stéréotype des premières Barbie, incarnant une jeune femme blonde à la morphologie jugée trop éloignée des corps réels des femmes. LIRE AUSSI > Barbie, la chute d'une princesseUne stratégie qui a débuté en 2016, quand Mattel a dévoilé une nouvelle collection incluant une femme ronde aux cheveux bleus ou encore une poupée rousse à la coiffure punk. Un an plus tard, la première Barbie portant un hijab faisait son apparition. En 2018, une version « ingénieure » devait permettre de susciter des vocations.« En continuant d'étendre notre collection, on ...