Barbara Pompili souhaite la fin des subventions aux véhicules diesel

Si certains véhicules diesel sont encore concernés par la nouvelle prime à la conversion, la ministre de l'Écologie, Barbara Pompili souhaite rapidement les en exclure.

Barbara Pompili portant un masque sanitaire, le 14 juillet 2020. ( POOL / Ludovic Marin )

La nouvelle mouture de la prime à la conversion entrera en vigueur le 3 août. Invitée d' Europe 1 , la ministre de l'Écologie, Barbara Pompili, est revenue sur certains points, notamment le maintien dans le dispositif de certains véhicules diesel.

"On a énormément recentré la prime sur les hybrides et l'électrique, assure la ministre. On a gardé une part de thermique pour les personnes qui ont de très petits revenus pour qu'ils ne soient pas écartés de la prime à la conversion."

Si l'achat de certains véhicules diesel est encore subventionné, c'est en raison des critères d'attribution. Les particuliers recevront de 1.500 à 3.000 euros pour l'achat d'un véhicule Crit'Air 1 ou 2.

"Rendez-vous plus tard"

Or, certains véhicules récents entre dans cette catégorie malgré leur motorisation diesel. "Je souhaite qu'on arrête très vite de subventionner les véhicules diesel parce que ce ne sont pas des véhicules d'avenir", a prévenu Barbara Pompili. "Donc rendez-vous plus tard, mais pour l'instant on a déjà beaucoup limité cette prime aux véhicules les plus propres."