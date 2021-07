Barbara Pompili défend la loi climat, "qui va faire entrer l'écologie dans la vie des gens"

Vivement critiqué par les ONG, le projet de loi climat va "donner à nos concitoyens la possibilité de devenir des acteurs, de pouvoir faire avancer encore plus vite la transition", a estimé mardi matin la ministre de la Transition écologique.

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili le 9 juin 2021 à l'Elysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Face à "l'urgence climatique", le Parlement va définitivement adopter mardi 20 juillet l'emblématique projet de loi climat , un "tournant écologique" vanté par le gouvernement mais vivement critiqué par les ONG et la gauche pour son "manque d'ambition".

"On fait énormément, on fait beaucoup, même si jamais vous ne m'entendrez dire que c'est suffisant, parce que c'est un combat de tous les jours", a défendu mardi matin sur franceinfo la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, assurant que "cette loi va faire entrer l'écologie dans la vie des gens".

Le projet de loi climat va " donner à nos concitoyens la possibilité de devenir des acteurs, de pouvoir faire avancer encore plus vite la transition" , a martelé l'écologiste, avant d'énumérer les nouveautés prévues par la loi. A l'école, l'éducation à l'environnement sera "renforcée", dans les grandes surfaces les consommateurs pourront choisir "les produits qui sont meilleurs pour le climat" grâce à la mise en place d'étiquettes climat qui figureront également sur les publicités. "On va enfin pouvoir rénover les logements de manière simple et en ayant les moyens de le faire mais on va aussi pouvoir choisir le train plutôt que l'avion", a-t-elle insisté.

Ce projet de loi climat permet à la France de viser les -40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 , contrairement à ce qu'affirment ces détracteurs, a par ailleurs assuré la ministre.

L'écologiste s'est notamment félicitée d'avoir poussé en faveur de la fermeture des dernières centrales à charbon, "l'ennemi numéro 1 du climat", selon elle. "Ca n'a pas été simple, mais l'effet sur le climat est radical" , a-t-elle assuré. "On fait un travail au niveau français avec la loi climat et toutes les mesures autour, avec les mesures européennes et au niveau mondial. C'est un travail de fourmi, de titan, de longue haleine", a-t-elle défendu.

"Cette loi, c'est un paquet de mesures complémentaires de ce qu'on a fait avant notamment sur le transport, le gaspillage, l'énergie circulaire, en complément du plan de relance", qui se chiffre à 30 milliards d'euros. "Si c'était comme ça dans tous les pays du monde, je peux vous dire qu'on aurait moins de problème" , a vanté Barbara Pompili.