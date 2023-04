Baptiste Chassagne : « Monconduit a le bon profil pour une SaintéLyon »

Sacré champion de France de trail long en mars, Baptiste Chassagne est surtout, à 28 ans, un dingue de l'AS Saint-Étienne. Entretien madeleine de Proust, entre Didier Zokora, Roland Romeyer et quelques descentes.

Comment le foot a débarqué dans ta vie ?

J’ai joué de mes quatre ans jusqu’à ma sortie de Sciences Po, donc pendant une grosse vingtaine d’années. J’ai essentiellement été 6, un 6 besogneux, à la Toulalan. Le bon joueur de devoir, quoi, qui fait tout à une touche de balle car il est un peu limité techniquement, mais toujours présent dans l’engagement. Je me suis souvent retrouvé capitaine de mes équipes, par l’exemple plus que par le talent ( rires ). J’ai joué dans plusieurs clubs : le PLHM, qui est un club du huitième arrondissement de Lyon, l’ASCUL, et au LOSC, pas les Dogues hein, mais le Lyon Ouest Sporting Club. Au plus haut, j’ai dû évoluer à un niveau régional avec trois entraînements par semaine et le match le week-end, mais là où j’ai pris le plus de plaisir, c’est à Sciences Po, car j’ai réussi à coupler le côté étudiant, où tu joues avec tes potes, avec un niveau plutôt relevé, parce que des mecs sortaient de centre de formation. J’ai trouvé cette période vraiment cool.…

Crédit photo : Simon Dugué.

Propos recueillis par Maxime Brigand pour SOFOOT.com