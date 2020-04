Baptiste Aloé : "La bouillabaisse reste dans mon cœur"

Après plus de quatre ans dans le Hainaut, Baptiste Aloé s'est exilé à Anvers cet hiver en signant au Beerschot. Fils d'une infirmière libérale, l'ancien minot revient sur ses premières semaines de confinement en Belgique. L'occasion d'évoquer son amour du Nord, sa passion de la pêche, son soutien au personnel soignant du CH de Valenciennes, mais aussi son respect éternel envers Pape Diouf.

Ici, le confinement a été mis en place deux jours après la France, et ça s'est fait rapidement. Je ne sors pas beaucoup, mais à chaque fois, je vois rarement du monde dans les rues. Je vois qu'il y a beaucoup de flics qui tournent, et dès qu'on est à trois ou quatre, on se fait arrêter. C'est très strict et les gens prennent ça vraiment au sérieux.On sent qu'il y a quelque chose qui se crée dans le pays, tout le monde reste confiné et attend que ça se tasse. Sur la forme, c'est quasiment pareil qu'en France, sauf qu'on peut aller faire un peu plus de sport, et qu'on n'a pas besoin d'attestation pour sortir.Déjà, j'essaye de garder mon rythme habituel en me levant vers 8h30-9h, et continuer ma routine du matin : petit-déjeuner puis course à pied. On a aussi un suivi avec le staff qui nous envoie toutes les semaines un programme à suivre, des exercices simples qui ne nécessitent pas de matériel particulier. Ce qui est bien, c'est que le club a mis à disposition des repas. Tous les jours, on peut aller chercher nos repas pour ne pas devoir aller dans les supermarchés. Le chef cuistot du club nous fait des plats tous les jours.Il nous fait un peu de tout, c'est vraiment très varié et il cuisine beaucoup de légumes. La semaine dernière, par exemple, il nous a cuisiné des patates douces avec une viande marinée le jeudi, c'était vraiment pas mal. Sinon, le week-end il nous prépare souvent des hamburgers maison pour changer un peu et nous chouchouter.