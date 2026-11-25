Banques-La BCE devrait se prononcer sur les réserves obligatoires en décembre ou début 2027 - source

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont discuté mercredi d'une augmentation des réserves obligatoires pour les banques de la zone euro et s'attendent à ce qu'une décision soit prise en décembre ou début 2027, a dit à Reuters une source proche des discussions.

La plupart des responsables semblent favorables à une simple augmentation des réserves obligatoires, ce qui laisse penser qu'une proposition devrait être adoptée après une préparation plus approfondie, a ajouté cette source.

Un porte-parole de la BCE a refusé de commenter.

(Reportage Balazs Koranyi ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)