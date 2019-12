Banque, e-mail, mutuelle... la galère des mots de passe, toujours plus complexes

« Mot de passe oublié ? » Quel internaute ne s'est jamais résigné à cliquer sur cette phrase, la mort dans l'âme ? Un moment d'autant plus désagréable qu'il intervient généralement après plusieurs tentatives de connexion infructueuses. C'est qu'il faut une sacrée mémoire pour se souvenir d'une suite de « huit caractères ou plus, dont au moins un chiffre et un symbole, avec des majuscules et des minuscules », comme l'exige, par exemple, la plate-forme de paiement en ligne PayPal. Et plus encore pour se rappeler le mot de passe « xyjsus-xewrah-bijwE4 », suggéré par un iPhone lors d'une inscription sur un nouveau site.Pas évident de se remémorer un code quand il doit répondre à des contraintes pareilles et, dernier raffinement, se différencier des cinq précédents... Encore moins quand, comme Agathe Reille, 26 ans, directrice artistique indépendante à Paris, on est amené à devoir en retenir une trentaine : « J'ai des comptes sur Facebook, Instagram et Google, sur le site des impôts, de ma mutuelle, des auto-entrepreneurs... énumère-t-elle. Je m'efforce d'avoir un mot de passe propre à chacun. Résultat, je les confonds tous. Ça me rend folle. » En cas de trou de mémoire, la fameuse page « Mot de passe oublié ? » pour le récupérer par mail ne fonctionne pas toujours comme prévu. « Parfois, le message n'arrive jamais, ou alors trois jours après, quand je n'en ai plus besoin, déplore Agathe. C'est une grosse perte de temps. »Plus longs et plus nombreuxMalheureusement pour la jeune femme, se créer des mots de passe complexes et différents les uns des autres est « le minimum syndical », selon Florence Sèdes, professeure en informatique à l'université de Toulouse et chercheuse à l'Institut de recherche en informatique de la ville. « C'est la seule chose en matière de cybersécurité qui ne dépende que de l'utilisateur, explique-t-elle. On doit les rendre difficiles à ...