Bannis du sport mondial, des Russes applaudissent le record du hockeyeur Ovechkin

Le Russe Alex Ovechkin des Washington Capitals fête avec ses coéquipiers son 895e but et devient le nouveau recordman de la NHL le 6 avril 2025 dans l'Arena de Elmont aux Etats-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )

En entrant ce week-end dans l'histoire du hockey sur glace, le Russe Alexander Ovechkin a suscité la joie et l'engouement dans son pays natal, tenu à l'écart du sport mondial depuis son attaque contre l'Ukraine en février 2022.

Le hockeyeur a battu dimanche le record du nombre de buts inscrits par un joueur de NHL, la ligue nord-américaine de hockey. En marquant son 895e but en saison régulière, il a offert aux Russes l'occasion de célébrer un rare succès sportif, alors que leur pays est exclu de nombreuses compétitions depuis trois ans, en raison de son assaut contre l'Ukraine.

A Moscou, Léonid Alexeïev, un ingénieur russe, explique à l'AFP qu'il suivait "depuis de nombreuses années" le parcours du hockeyeur de 39 ans, star de son sport et partisan du président Vladimir Poutine qui évolue en NHL depuis la 2005-06.

Vladimir Poutine, un amateur de hockey, lui a envoyé un message de félicitations et certains de ses fans disent même espérer que cet exploit accélérera le rapprochement en cours entre la Russie et les Etats-Unis.

"Les émotions sont si fortes. On attendait ça depuis de nombreuses années. On comptait à partir d'environ 250 buts et on attendait le record", poursuit Léonid Alexeïev, interrogé dans les rues de la capitale russe.

"De tels événements sportifs offrent une chance d'améliorer les relations entre nos pays", ajoute ce Moscovite de 43 ans.

Lors de la dernière conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump, mi-mars, au-delà de l'Ukraine et de l'économie, les deux dirigeants avaient évoqué la possibilité d'organiser des matches de hockey aux Etats-Unis et en Russie entre des joueurs des deux pays, a rapporté le Kremlin.

- "Team Poutine" -

Moscou était pavoisée lundi de panneaux à l'effigie d'Alexander Ovechkin et marqués de l'inscription "Sacha (diminutif d'Alexander, NDLR), nous sommes avec toi!"

En Occident, loin des prouesses sur la glace, ce sont les prises de positions d'Ovechkin qui suscitent la controverse.

La star du hockey est un fervent partisan de Vladimir Poutine, ayant fondé le groupe de campagne "PutinTeam" ("Équipe de Poutine") pour soutenir la candidature du président russe à sa réélection en 2018. Il a été critiqué pour avoir continué à l'appuyer après l'offensive contre l'Ukraine.

Dans un exercice d'équilibrisme, Alexander Ovechkin, qui passe tous ses étés en Russie, n'a pas dénoncé l'assaut russe contre l'Ukraine, mais il s'est également gardé de lui apporter son soutien.

Interrogé en 2022 sur le conflit, il avait appelé à "arrêter la guerre". En ce qui concerne Vladimir Poutine, sa franchise habituelle avait fait défaut. "C'est mon président. Je ne fais pas de politique. Je suis un athlète et j'espère que tout va s'arranger rapidement", avait-il déclaré à l'époque, ajoutant: "Je suis russe. C'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Ce n'est pas entre mes mains. J'espère que ça va bientôt se terminer."

- "Notre joueur" -

Alors que les relations russo-américaines se sont fortement dégradées sous la présidence de Joe Biden, après l'attaque russe contre l'Ukraine, de nombreux Russes ont été encouragés par les succès d'Ovechkin et son statut de star aux Etats-Unis.

Il a été affectueusement surnommé "Ovi" par les fans de son équipe, les Washington Capitals, où il joue sans discontinuer depuis vingt saisons.

"Les Américains l'aiment. Cela montre que les relations entre les Russes et les Américains ne sont pas si mauvaises que ça", constate Lioudmila, une retraité de 68 ans interrogée à Moscou.

Alexander Ovechkin est né le 17 septembre 1985 à Moscou dans une famille de sportifs : sa mère était une joueuse de basket-ball de premier plan en Union soviétique, tandis que son père était footballeur au club du Dynamo Moscou.

Il a fait ses débuts professionnels au hockey sur glace à 16 ans et a joué pour le Dynamo Moscou, avant de rejoindre la ligue américaine au début des années 2000.

En marquant face aux New York Islanders, le joueur des Washington Capitals a effacé le précédent record, qui semblait indépassable et était détenu depuis 1999 par le Canadien Wayne Gretzky, qui avait inscrit 894 buts en saison régulière.

"C'est notre joueur de hockey, notre joueur de hockey russe, il est génial", s'enthousiasme Alexeï Mikhaïlov, médecin de 63 ans. "Je suis heureux que ce soit un Russe qui ait atteint ce résultat."