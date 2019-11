Banlieue, robe rouge et « Reine des neiges », les sorties cinéma de la semaine

Chaque mercredi dans « La Matinale », les critiques du « Monde » présentent les meilleurs films à découvrir sur grand écran.

LA LISTE DE LA MATINALE

En tête d'affiche cette semaine, Les Misérables, 24 heures de la vie d'une cité de Seine-Saint-Denis filmées avec justesse et une bonne dose d'adrénaline par Ladj Ly. Aussi, Les Enfants d'Isadora, sur les pas d'Isadora Duncan, ou le deuxième volet de La Reine des Neige, rencontre entre Disney et Freud.

A ne pas manquer

« Les Misérables » : Etincelles à Montfermeil

Lors de la finale de Coupe du monde 2018, des jeunes de la cité franchissent le périphérique, se posent sur le parvis des Droits de l'homme au Trocadéro pour célébrer l'unité de la nation sous l'égide des crampons et du ballon.

Parmi eux, un enfant à l'air farouche, qui se drape dans un drapeau tricolore. On retrouvera Issa (Issa Perica) un peu plus tard, au commissariat de Montfermeil, dont son père refuse de l'extraire. Le garçon a fait trop de bêtises, la dernière en date étant d'avoir volé des poulets à « un Roumain qui a transformé son garage en poulailler ». Et si l'on croise Issa dans les locaux de la police, c'est que le film s'est attaché aux pas de Stéphane Ruiz (Damien Bonnard), fraîchement muté, qui a été affecté à la brigade anti-criminalité de la ville.

La grande affaire de ce jour de canicule est la disparition d'un lionceau de la ménagerie d'un petit cirque, tenu par des Roms belliqueux. C'est Issa qui a enlevé l'animal (et c'est pour le nourrir qu'il a volé les poulets). Pour empêcher une explosion de violence entre clans, il faut retrouver et arrêter le garçon. Les Misérables se tient au point de rencontre entre Victor Hugo et Spike Lee, dont jailliront des étincelles éblouissantes. Thomas Sotinel

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr