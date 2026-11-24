Bangladesh: Sheikh Hasina de la chute au retour annoncé au pays en cinq dates

Sheikh Hasina, alors Première ministre du Bangladesh, à Dacca,le 8 janvier 2024 ( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

L'ancienne Première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina a fait savoir mardi qu'elle souhaitait mettre fin à son exil en Inde et rentrer dans son pays le 16 décembre prochain, malgré sa condamnation à mort par contumace.

Aujourd'hui âgée de 79 ans, Mme Hasina, dont la dérive autoritaire lui a valu le surnom de "bégum de fer", a fui son pays en août 2024 sous la menace des manifestants qui avaient envahi son palais.

Voici en cinq dates le récit de sa chute à son possible retour:

Les émeutes

Des manifestants antigouvernementaux affrontent la police à Dacca le 18 juillet 2024 ( AFP / MUNIR UZ ZAMAN )

Les étudiants de l'université de Dacca se mobilisent le 1er juillet 2024 contre un projet du gouvernement d'étendre les quotas d'emplois publics réservés aux familles et proches des "héros" de la lutte pour l'indépendance en 1971.

Dans un contexte de fort chômage des jeunes, ils dénoncent une mesure qui va, selon eux, bénéficier en priorité aux proches de la Première ministre et de son parti, la Ligue Awami.

A mesure qu'elle est réprimée dans le sang, la contestation vire en fronde politique contre le règne de fer de Sheikh Hasina depuis 2009.

Selon le décompte de l'ONU, les manifestations font au moins 1.400 morts dans les rues du pays.

La fuite

Des manifestants anti-gouvernementaux prennent d'assaut le palais de la Première ministre Sheikh Hasina à Dacca, le 5 août 2024 ( AFP / K M ASAD )

Le 5 août 2024, des milliers de manifestants envahissent le palais de la Première ministre, contrainte de fuir leur colère en urgence et en hélicoptère.

Mme Hasina trouve refuge en Inde voisine, sa principale alliée régionale.

Le "banquier des pauvres" et prix Nobel de la paix Muhammad Yunus sort de sa retraite pour prendre les rênes du pays à la tête d'un gouvernement provisoire, qui intègre certaines figures de la révolte étudiante.

Mme Hasina n'a plus jamais été revue depuis en public, se contentant d'accorder des entretiens à la presse par téléphone ou courriel.

La condamnation

Des membres de l'armée du Bangladesh montent la garde dans l'enceinte des tribunaux pour les crimes internationaux à Dacca, le 13 novembre 2025 ( AFP / MUNIR UZ ZAMAN )

Le 17 novembre 2025, un tribunal de la capitale Dacca reconnaît l'ex-Première ministre coupable d'avoir ordonné à ses forces de sécurité d'ouvrir le feu sur les manifestants et la condamne à la peine de mort.

Jugée en son absence, elle rejette catégoriquement ces accusations et qualifie le verdict de "vengeance politique maquillée en décision de justice".

Lors du même procès, l'ancien ministre de l'Intérieur Asaduzzaman Khan Kamal, en fuite, est lui aussi condamné à être exécuté. L'ex-chef de la police Chowdhury Abdullah Al-Mamun, présent et qui a plaidé coupable, n'écope que de cinq ans de prison.

Les autorités de Dacca ont sollicité depuis l'extradition de Sheikh Hasina. New Delhi a répété que leur requête était "à l'étude".

Le gouvernement a initialement promis qu'elle aurait le droit, en cas de retour, à un nouveau procès équitable.

Mais au début du mois, le procureur du tribunal qui l'a jugée, Muhammad Aminul Islam, a indiqué qu'elle n'aurait "d'autre choix que l'exécution de sa condamnation", ajoutant que le délai d'un mois dont elle disposait pour faire appel avait expiré.

Les élections

Le président du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) Tarique Rahman à Dacca, le 14 février 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Le 12 février 2026, le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) de Tarique Rahman remporte haut-la main les élections législatives, dont la Ligue Awamin, désormais illégale, a été interdite de participation.

Fils de la rivale de Sheikh Hasina, l'ancienne Première ministre Khaleda Zia, M. Rahman prend la tête d'un nouveau gouvernement qui succède à l'équipe provisoire dirigée par Muhammad Yunus.

L'épuration judiciaire continue depuis, avec la condamnation à mort en septembre de sept personnes, dont deux anciens ministres, de la Ligue Awami.

Le retour annoncé

Dans un entretien accordé en juillet à l'AFP, Mme Hasina annonce son intention de rentrer au pays en décembre, quelles qu'en soient les conséquences.

"Je peux être tuée. Je peux être arrêtée. Je peux être envoyée en prison. Ils peuvent même tenter d'exécuter la peine à laquelle j'ai été condamnée par un tribunal fantoche", déclare-t-elle, "mais je veux rentrer car mon peuple m'appelle".

La perspective d'un retour embarrasse sérieusement le nouveau gouvernement du pays, s'accordent à reconnaître les analystes, car elle menace d'y raviver encore un peu plus les tensions politiques.

Depuis le début du mois, de

nombreux incidents violents attribués par les autorités à ses partisans ont éclaté dans le pays, faisant au moins quatre morts.