Des partisans du parti interdit de l'ancienne Première ministre bangladaise Sheikh Hasina manifestent à Gopalganj le 15 november 2026 ( AFP / STR )

Les violences politiques attribuées par les autorités aux partisans de l'ex-Première ministre en exil Sheikh Hasina prennent de l'ampleur au Bangladesh, malgré le déploiement de renforts des forces de l'ordre et la vague d'arrestations menée par la police.

Comme un symbole de la dégradation de la situation, une maison appartenant à la famille de l'ancien chef du gouvernement provisoire et prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus a été partiellement incendiée mercredi soir à Chittagong (sud-est).

"Des malfaiteurs ont mis le feu à la partie est de la maison (...) qui servait de débarras", a déclaré jeudi à l'AFP un porte-parole de la police de la ville, Aminur Rashid, ajoutant qu'il n'y avait aucune victime.

M. Yunus a assuré jusqu'en février dernier l'intérim du pouvoir à la tête du Bangladesh après la chute de Sheikh Hasina pendant l'été 2024, au terme de plusieurs semaines d'émeutes meurtrières.

En exil en Inde depuis, Mme Hasina, 79 ans, a annoncé son retour au pays le mois prochain.

Jets de cocktails Molotov contre des véhicules de police ou des bâtiments, barricades et manifestations, les violences imputées par le gouvernement aux membres de son parti désormais interdit, la Ligue Awami, se sont multipliées ces derniers jours.

La Grameen Bank fondée par Muhammad Yunus, considéré comme le pionnier de la microfinance, a indiqué que 22 de ses succursales dans le pays avaient été visées par des engins incendiaires.

Les incidents se répètent notamment dans le district de Gopalganj, un faubourg de la capitale Dacca qui fut le fief électoral de l'ex-cheffe du gouvernement.

L'ancienne Première ministre Sheikh Hasina à Dacca, le 8 janvier 2024 ( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

Depuis le début de la semaine, des manifestants y ont incendié un poste de police, de nombreux véhicules et le domicile d'un parlementaire du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) au pouvoir.

Des affrontements entre groupes rivaux y ont fait deux morts, proches du BNP, selon un bilan actualisé jeudi par la police de la capitale, qui a procédé à 107 arrestations lors des dernières vingt-quatre heures.

Renforts paramilitaires

"Nous avons identifié les auteurs, nous faisons tout pour les arrêter", a précisé à l'AFP un responsable local de la police, Md Al Amin Sikdar.

Parmi les personnes interpellées figurent un ex-ministre de l'Éducation et haut responsable de la Ligue Awami, Nurul Islam Nahid, 81 ans, a confirmé la police de la capitale.

Les garde-frontières - une unité paramilitaire - ont par ailleurs annoncé avoir déployé d'importants effectifs dans sept districts du pays, dont celui de Gopalganj, pour y ramener le calme.

Des partisans de Mme Hasina sont à nouveau descendus dans les rues de Dacca jeudi, selon des témoins interrogés par l'AFP, notamment dans le district de Khulna où ils ont interrompu la circulation.

La Ligue Awami a exhorté ses troupes à "paralyser" le pays jeudi, jour du premier anniversaire de la condamnation à mort de sa dirigeante en exil.

Sheikh Hasina a été condamnée en son absence à la peine capitale par la justice bangladaise, reconnue coupable d'avoir ordonné à la police d'ouvrir le feu sur les manifestants, ce qu'elle a toujours démenti.

Le Premier ministre du Bangladesh, Tarique Rahman, lors de sa prestation de serment à Dacca, le 17 février 2026 ( AFP / MUNIR UZ ZAMAN )

Selon l'ONU, les émeutes de l'été 2024 ont fait au moins 1.400 morts, pour l'essentiel des civils.

Ces derniers mois, celle que l'on nommait la "bégum de fer" pour ses pratiques autoritaires a répété dans la presse son intention de rentrer au Bangladesh en décembre, malgré la menace d'être exécutée.

Dacca a formellement demandé son extradition à New Delhi, qui n'a pas encore pris sa décision.

Mercredi soir, le Premier ministre Tarique Rahman a exhorté le pays à faire front contre la "menace" Hasina.

"Pour défaire la conspiration des forces fascistes perdantes et pour faire échouer les complots (...) toutes les forces politiques favorables à la démocratie doivent se mobiliser comme un seul homme", a-t-il lancé devant le Parlement.