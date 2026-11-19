Bangladesh: poursuite des violences avant le retour annoncé de Sheikh Hasina, le gouvernement se fâche

Des partisans du parti interdit de l'ancienne Première ministre bangladaise Sheikh Hasina manifestent à Gopalganj le 15 november 2026 ( AFP / STR )

Les violences attribuées par les autorités aux partisans de l'ex-Première ministre en exil Sheikh Hasina ont encore pris de l'ampleur jeudi au Bangladesh, malgré une centaine d'arrestations par la police et un rappel à l'ordre du chef du gouvernement.

Comme les jours précédents, les rues du district de Gopalganj, le fief électoral de Mme Hasina proche de la capitale Dacca, ont été livrées à des groupes de manifestants armés de machettes et de bâtons, ont rapporté des témoins à l'AFP.

"Ils ont vandalisé puis mis le feu au commissariat de Muksudpur", a confirmé à l'AFP un porte-parole de la police, Kamarum Munira.

D'autres ont incendié la résidence d'un parlementaire du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) au pouvoir, a par ailleurs indiqué à l'AFP un témoin qui s'est présenté sous le seul nom de Hussain.

En exil en Inde depuis la chute de son gouvernement après plusieurs semaines d'émeutes meurtrières en 2024, Mme Hasina, âgée de 79 ans, a annoncé son retour au Bangladesh le mois prochain, malgré la condamnation à mort qui pèse sur sa tête.

Jets de cocktails Molotov contre des véhicules de police ou des bâtiments, barricades et manifestations, les violences imputées par le gouvernement aux membres de son parti désormais interdit, la Ligue Awami, se sont multipliées depuis plus d'une semaine.

Le district de Gopalganj apparaît comme le coeur de la révolte. Les affrontements entre groupes rivaux y ont fait deux morts, proches du BNP, selon un bilan actualisé jeudi par la police de la capitale.

Ça suffit ! "

Dans un climat quasi-insurrectionnel, le Premier ministre Tarique Rahman a tapé jeudi du poing sur la table et exigé le retour au calme.

"Ça suffit ! Nous ne tolérerons pas ça plus longtemps", a-t-il lancé lors d'un déplacement à Lalmonirhat (nord).

"Après avoir fui le pays (...) ils recommencent à comploter contre ce pays et son peuple", a poursuivi M. Rahman en pointant du doigt la Ligue Awami, "ils ont dirigé ce pays en braquant un pistolet sur la tempe de la population. Vous avez oublié ?"

"S'ils croient qu'ils vont pouvoir reprendre le pouvoir en multipliant les actes terroristes, ils se trompent", a renchéri auprès de l'AFP un responsable étudiant de Dacca, Mahmud Islam Kazol.

Comme un symbole de la dégradation de la situation, une maison appartenant à la famille de l'ancien chef du gouvernement provisoire et prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus a été partiellement incendiée mercredi soir à Chittagong (sud-est).

"Des malfaiteurs ont mis le feu à la partie est de la maison (...) qui servait de débarras", a déclaré jeudi à l'AFP un porte-parole de la police de la ville, Aminur Rashid, ajoutant qu'il n'y avait aucune victime.

M. Yunus a assuré jusqu'en février l'intérim du pouvoir à la tête du Bangladesh après la chute de Mme Hasina.

L'ancienne Première ministre Sheikh Hasina à Dacca, le 8 janvier 2024 ( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

La police a procédé à plus d'une centaines d'arrestations ces dernières vingt-quatre heures. "Nous avons identifié les auteurs, nous faisons tout pour les arrêter", a précisé à l'AFP un responsable local de la police, Md Al Amin Sikdar.

"Ma décision est prise"

Parmi les personnes interpellées figurent un ex-ministre de l'Éducation et haut responsable de la Ligue Awami, Nurul Islam Nahid, 81 ans.

Les garde-frontières - une unité paramilitaire - ont par ailleurs annoncé avoir déployé d'importants effectifs dans sept districts du pays, dont celui de Gopalganj, pour tenter de ramener l'ordre.

Sheikh Hasina a été condamnée en son absence à la peine capitale par la justice bangladaise, reconnue coupable d'avoir ordonné à la police d'ouvrir le feu sur les manifestants, ce qu'elle a toujours démenti.

Le Premier ministre du Bangladesh, Tarique Rahman, lors de sa prestation de serment à Dacca, le 17 février 2026 ( AFP / MUNIR UZ ZAMAN )

Selon l'ONU, les émeutes de l'été 2024 ont fait au moins 1.400 morts, pour l'essentiel des civils.

Ces derniers mois, celle que l'on nommait la "bégum de fer" pour ses pratiques autoritaires a répété dans la presse son intention de rentrer au Bangladesh.

"Je suis parfaitement consciente des risques que je prends si je rentre", a-t-elle déclaré dans un entretien écrit accordé lundi à l'AFP. "Mais ma décision est prise, et même une menace de mort ne m'éloignera pas plus longtemps de mon pays".

Dacca a formellement demandé son extradition à New Delhi, qui n'a pas encore pris sa décision.