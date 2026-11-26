Bangladesh: nouveaux heurts entre la police et les ouvriers du textile, malgré la hausse des salaires

Salariés du textile à Gazipur le 26 novembre 2026 ( AFP / Salahuddin Ahmed )

De nouveaux affrontements violents ont opposé jeudi des ouvriers de l'industrie textile aux forces de l'ordre dans la capitale Dacca, au lendemain de l'accord conclu entre patrons et syndicats pour augmenter le salaire minimum du secteur.

Dans le district de Gazipur, siège de nombreuses usines, la police a dispersé dans la matinée avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes des manifestants qui avaient érigé des barricades, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Des affrontements se sont produits dans deux secteurs, mais nous avons pu disperser la foule. La situation est sous contrôle", a déclaré à l'AFP un responsable de la police, Israil Hawladar.

La situation est "relativement calme" dans les autres faubourgs industriels de la capitale, a-t-il ajouté.

Représentants des salariés et des propriétaires de l'industrie textile ont convenu mercredi d'augmenter à partir de janvier de 36% le salaire minimum des ouvriers débutants du secteur, à 17.000 takas par mois - l'équivalent de 124 euros.

Cet accord est intervenu après un mois d'agitation et de manifestations, parfois violentes, dans le secteur, vital pour l'économie du pays.

Bien que cette hausse soit nettement inférieure à leurs exigences initiales, les syndicats ont appelé dans la foulée à la reprise du travail.

Les salariés exigeaient une augmentation de 140 %, pour porter ce revenu minimum de 12.500 takas (91 euros) actuellement à 33.000 takas (232 euros), afin de compenser la hausse du coût de la vie.

La principale association patronale du textile a évalué la semaine dernière à 428 millions de dollars les pertes causées par le mouvement des ouvriers.

Deuxième exportateur mondial de vêtements, le Bangladesh emploie 4 millions d'employés dans quelque 4.000 usines textiles et en tire plus de 80 % de ses revenus en devises étrangères.

Ses ateliers produisent des vêtements, notamment T-shirts, jeans ou pulls, pour les grandes enseignes de distribution en Europe et aux États-Unis.