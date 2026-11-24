Bangladesh : les syndicats du textile rejettent l'offre d'augmentation des patrons

Des ouvriers bangladais du secteur de l’habillement observent depuis un pont les forces de l'ordre lors d’une manifestation réclamant une augmentation du salaire minimum, dans la ville de Gazipur, en périphérie de Dhaka, le 17 novembre 2026 ( AFP / MD Abu Sufian Jewel )

Les représentants des ouvriers du textile ont rejeté mardi l'offre d'augmentation de leur salaire minimum présentée par les industriels du secteur, a annoncé le président du comité en charge des négociations.

Au début du mois, de nombreux salariés du secteur, vital pour l'économie du pays, ont manifesté pendant plusieurs jours pour exiger la hausse de leur rémunération, sur fond de forte inflation et de hausse mondiale des prix de l'énergie.

Un comité réunissant à l'initiative du gouvernement représentants des salariés et industriels s'est accordé sur le principe d'une hausse applicable en janvier, dont le montant est en cours de négociation.

"Le fossé entre l'offre et la demande s'est réduit", a remarqué mardi devant la presse le président du comité et juge Syed Azad Subhani, lors d'une pause dans les discussions, mais "le représentant des ouvriers n'est pas satisfait".

Une femme passe devant le portail d’entrée d’une usine textile fermée à Dhaka, au Bangladesh, le 14 novembre 2026, au milieu de manifestations de travailleurs de l’habillement réclamant une hausse du salaire minimum ( AFP / Salahuddin Ahmed )

Selon le magistrat, les syndicats exigent un salaire mensuel minimal de 22.000 takas (160 euros) pour un ouvrier débutant, alors que les patrons proposent pour l'instant 15.700 takas (115 euros).

Les négociations se poursuivent jusqu'en soirée.

Des affrontements ont opposé mardi des ouvriers en colère qui bloquaient des routes aux forces de l'ordre dans le district de Gazipur, dans la capitale Dacca, ont rapporté des témoins à l'AFP.

La principale association patronale du textile a évalué à au moins 428 millions de dollars les pertes causées par le mouvement de protestation des ouvriers.

Deuxième exportateur mondial de vêtements, le Bangladesh emploie 4 millions d'employés dans quelque 4.000 usines textiles et en tire plus de 80 % de ses revenus en devises étrangères.

Ses ateliers produisent des vêtements, notamment T-shirts, jeans ou pulls, pour les grandes enseignes de distribution en Europe et aux États-Unis.