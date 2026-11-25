Bangladesh : les ouvriers du textile obtiennent une hausse du salaire minimum après un mois de manifestations

Un policier tire des grenades lacrymogènes et assourdissantes sur des ouvriers du secteur de l'habillement qui ont bloqué une autoroute lors d'une manifestation pour réclamer une augmentation du salaire minimum, à Gazipur, le 25 novembre 2026, au Bangladesh ( AFP / ABDUL GONI )

Ouvriers et patrons de l'industrie textile du Bangladesh ont convenu mercredi d'une hausse de plus d'un tiers du salaire minimum qui, même bien qu'en deçà de leurs exigences, a convaincu les syndicats d'appeler à la reprise du travail.

Depuis le début du mois, de nombreux salariés du secteur, vital pour l'économie du pays, ont cessé le travail et manifesté pour exiger de meilleures rémunérations, sur fond de forte inflation et de hausse mondiale des prix de l'énergie.

Au terme d'une longue nuit de tractations, les deux parties réunies dans un comité ad hoc sont tombées d'accord sur une hausse de 36% du salaire minimum alloué aux ouvriers débutants.

"Une majorité s'est accordée sur un salaire mensuel minimum de 17.000 takas" (124 euros), a annoncé à la presse à l'aube le président du comité, le magistrat Syed Azad Subhani.

Les salariés exigeaient une augmentation de 140 %, pour porter ce revenu minimum de 12.500 takas (91 euros) actuellement à 33.000 takas (232 euros), afin de compenser la hausse du coût de la vie.

Le taux d'inflation s'est établi à 8,2% en rythme annuel en octobre, selon les statistiques officielles.

"Nous ne pouvons pas être satisfaits mais la décision a été prise par le comité", a réagi devant la presse un représentant des ouvriers, Babul Akhter, en appelant les ouvriers à reprendre le travail.

Des ouvriers du secteur de l'habillement lors d'une manifestation pour réclamer une augmentation du salaire minimum à Dhaka, le 2 novembre 2026, au Bangladesh ( AFP / Salahuddin Ahmed )

"Nous demandons aux propriétaires d'appliquer la décision le plus vite possible", a-t-il ajouté.

"Les ouvriers doivent tenir compte de la situation des petites et moyennes entreprises qui ne peuvent payer beaucoup plus", a renchéri Kamrul Hasan, un dirigeant du syndicat Ekota Garments Sramik. "Les troubles vont passer", a-t-il anticipé.

"Le salaire révisé ne couvre toujours pas la hausse des prix des produits de base", a regretté auprès de l'AFP Al Amin, un ouvrier du district industriel de Gazipur, dans la capitale Dacca.

"Mais je crois que la plupart des ouvriers souhaitent désormais retourner au travail", a-t-il ajouté.

La hausse doit être effective dès janvier.

Incidents sporadiques

Le conseiller du Premier ministre pour les affaires sociales, Mahdi Amin, s'est réjoui de la hausse décidée par le comité et a appelé au calme.

Des ouvriers du textile lors d'une manifestation réclamant une augmentation du salaire minimum, le 25 novembre 2026, à Gazipur an Bangladesh ( AFP / ABDUL GONI )

"Ne nous laissons pas influencer par la propagande, la provocation ou la désinformation", a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse d'État BSS.

Les industriels n'ont pas fait de commentaire immédiat sur l'issue des négociations.

Au tout début du mois, des affrontements violents ont opposé pendant plusieurs jours les ouvriers en grève aux forces de l'ordre. Des incidents plus sporadiques ont été recensés depuis.

Mercredi matin, des centaines de manifestants ont ainsi érigé des barricades dans le district de Gazipur, avant d'être dispersés par la police par des jets de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes, ont rapporté des témoins.

L'ordre est revenu dans la journée, même si plusieurs usines sont restées fermées.

La principale association patronale du textile a évalué la semaine dernière à au moins 428 millions de dollars les pertes causées par le mouvement de protestation des ouvriers.

Deuxième exportateur mondial de vêtements, le Bangladesh emploie 4 millions d'employés dans quelque 4.000 usines textiles et en tire plus de 80 % de ses revenus en devises étrangères.

Ses ateliers produisent des vêtements, notamment T-shirts, jeans ou pulls, pour les grandes enseignes de distribution en Europe et aux États-Unis.

Dans un rapport publié en janvier, le Fonds monétaire international (FMI) a souligné que le textile avait été le principal facteur de "la transformation économique remarquable" du pays au cours de ces deux dernières décennies.

Mais le secteur reste fragile, soumis à des coûts de production en hausse, aux pénuries d'énergie ou à la concurrence d'autres pays, notamment asiatiques.

Son extrême dépendance aux exportations le rend particulièrement vulnérable aux fluctuations de la demande de ses clients étrangers.