Sheikh Hasina, alors Première ministre du Bangladesh, le 8 janvier 2024 ( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

L'ex-Première ministre en exil du Bangladesh Sheikh Hasina a indiqué mardi qu'elle souhaitait rentrer dans son pays le 16 décembre, une requête à laquelle le gouvernement de Dacca a répondu qu'elle ne pourrait le faire que "détenue et menottée".

En Inde depuis sa chute après des semaines d'émeutes meurtrières en 2024, Mme Hasina, 79 ans, a été condamnée à mort il y a un an par la justice bangladaise pour avoir ordonné à la police de tirer sur les manifestants, ce qu'elle a toujours nié.

Depuis des mois, elle a annoncé son désir de revenir au Bangladesh, malgré la menace d'une exécution.

L'ex-dirigeante "a indiqué qu'elle voulait rentrer au Bangladesh le Jour de la victoire le 16 décembre", qui marque la fin de la guerre qui a mené à l'indépendance du pays en 1971, a déclaré mardi à l'AFP un porte-parole, Syed Mozammel Ali.

"Sheikh Hasina a insisté: elle souhaite rentrer sur un vol de la compagnie nationale du Bangladesh, Biman Airlines", a-t-il ajouté.

"Contrainte à l'exil en violation de la Constitution (...) il est désormais de la responsabilité du gouvernement de Dacca de faire en sorte qu'elle puisse rentrer" le 16 décembre, a insisté Syed Mozammel Ali.

Interrogé mardi par la presse, le ministre délégué aux Affaires étrangères bangladais, Humaiun Kabir, a répondu qu'elle ne pourrait le faire que détenue.

"Le souhait exprimé par Sheikh Hasina de rentrer au pays le 16 décembre et la réalité de la situation sont deux choses différentes", a-t-il déclaré devant les journalistes à Dacca. "Si elle devait rentrer, ce ne pourrait être que détenue et menottée".

Après sa condamnation à la peine capitale, le Bangladesh a formulé une demande d'extradition à l'Inde, qui a répondu qu'elle était en "cours d'étude".

Au début du mois, le procureur du tribunal qui l'a jugée, Muhammad Aminul Islam, a indiqué qu'elle ne pourrait pas échapper à une exécution.

"Sheikh Hasina n'a d'autre choix que l'exécution de sa condamnation", a-t-il estimé devant la presse, ajoutant que le délai d'un mois dont elle disposait pour faire appel avait expiré.

Ces dernières semaines, le retour annoncé de l'ex-cheffe du gouvernement a suscité de nombreuses violences, dont des jets de bombes incendiaires, à travers tout le Bangladesh, attribuées par les autorités aux proches de son parti interdit, la Ligue Awami.

Au moins quatre personnes ont été tuées lors de ces violences depuis le 14 novembre.