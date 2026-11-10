Bangladesh : l'ex-Premier ministre Hasina ne pourra éviter la peine de mort si elle rentre, selon un procureur

Le procureur en chef du Tribunal des crimes internationaux (ICT) du Bangladesh, Md Aminul Islam (C), s’adresse à une conférence de presse à Dhaka le 10 novembre 2026 ( AFP / Salahuddin Ahmed )

L'exécution et rien d'autre : le procureur du tribunal qui a condamné à mort l'ex-Première ministre du Bangladesh en exil Sheikh Hasina pour crimes contre l'humanité a estimé mardi qu'elle ne pourrait échapper à la sentence si elle décidait de rentrer dans son pays.

"Sheikh Hasina n'a d'autre choix que l'exécution de sa condamnation", a estimé mardi devant la presse le procureur Muhammad Aminul Islam, ajoutant que le délai dont elle disposait pour faire appel avait expiré.

"Un appel doit être déposé dans un délai de trente jours après le jugement", a rappelé le magistrat, "aucun appel ne peut plus être formé".

Au pouvoir depuis 2009, Mme Hasina, âgée aujourd'hui de 79 ans, a fui son pays en août 2024 au terme de plusieurs semaines d'émeutes antigouvernementales réprimées dans le sang.

Selon l'ONU, ces troubles ont causé au moins 1.400 morts, pour l'essentiel des civils.

En exil en Inde, celle que ses compatriotes ont surnommée la "bégum de fer" pour ses pratiques autocratiques a été condamnée en novembre 2025 par un tribunal de Dacca à la peine capitale pour avoir ordonné à la police d'ouvrir le feu sur les manifestants.

Mme Hasina a vigoureusement démenti ces accusations et rejeté un verdict à ses yeux "politiquement motivé" décrit comme une "plaisanterie judiciaire".

Lors d'entretiens accordés ces derniers mois à la presse, l'ex-cheffe du gouvernement a annoncé son intention de rentrer au Bangladesh en décembre, malgré le verdict rendu par la justice de son pays.

"Je peux être arrêtée, je peux être envoyée en prison. Mais la peur ne peut pas dicter mon devoir envers le peuple", a-t-elle affirmé en août.

Ses avocats britanniques ont adressé lundi à l'ambassade bangladaise à Londres un courrier, dont l'AFP a pris connaissance, pour demander le renouvellement de son passeport, "présenté comme annulé" à sa condamnation.

Extradition

Le ministre bangladais de l'Intérieur Salahuddin Ahmed a indiqué dans la foulée devant les journalistes que son pays étudiait "le fondement légal de la demande".

L'ex-Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, s’exprime lors de sa prestation de serment pour un cinquième mandat au palais présidentiel de Dhaka, le 11 janvier 2024 ( AFP / Munir UZ ZAMAN )

M. Salahuddin a également rappelé que le Bangladesh avait envoyé une demande formelle d'extradition de Sheikh Hasina aux autorités indiennes, qui a fait savoir le mois dernier qu'elle était "à l'étude".

"Le gouvernement est juridiquement en droit de lui refuser son passeport" en raison de sa condamnation, a estimé mardi le procureur Md Aminul Islam, "si Sheikh Hasina veut vraiment revenir au Bangladesh, la voie normale est la procédure d'extradition".

La perspective d'un retour de Mme Hasina, qui dispose toujours de partisans au Bangladesh, nourrit les craintes de troubles du gouvernement du Premier ministre Tarique Rahman, au pouvoir depuis les législatives de février dernier.

La police a annoncé lundi avoir arrêté 12 sympathisants de l'ex-Première ministre, accusés d'avoir lancé ces derniers jours des cocktails Molotov sur des véhicules de police, des bâtiments de l'université ou des bus dans la capitale Dacca.

"Ils essaient de créer la panique dans la population", a commenté auprès de l'AFP un porte-parole de la police, Md Akhtar Hossain.

Le parti de Mme Hasina, la Ligue Awami (la Ligue du peuple), a été déclaré hors-la-loi et n'a pu participer aux dernières législatives.

Plusieurs de ses responsables en fuite ont été condamnés par contumace ces derniers mois par la justice, dont certains à la peine capitale.

Outre sa condamnation à mort pour la répression des émeutes d'il y a deux ans, Mme Hasina est poursuivie dans d'autres dossiers, notamment de corruption.