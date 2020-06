Bandes sonores en tribunes : Coupez le son !

Ceux qui ont pondu l'idée des bandes sonores pour remplacer l'ambiance des tribunes n'ont vraisemblablement pas une grande estime (connaissance ?) du rôle des supporters pendant un match dans un stade de foot.

Qu'est-ce que c'est que cette horreur, encore... Quiconque a regardé un match de Liga le week-end dernier a dû subir une abomination : les fausses ambiances sonores pour remplacer les supporters. Mettons des mots sur ce nouveau fléau, c'est un enfer. Alors, évidemment, on pourrait déjà s'en prendre au fait d'avoir voulu reprendre les championnats à tout prix en décidant de jouer les matchs à huis clos. Rappelons qu'initialement, le huis clos est censé être une punition, une sanction. La preuve qu'on considère, assez généralement, que priver une équipe de ses supporters l'handicape d'une façon ou d'une autre. La réalité mathématique se charge de rappeler cette évidence chaque week-end depuis le déconfinement : en Bundesliga, par exemple, on ne voit plus l'avantage de jouer à domicile. Ce qui fausse forcément la donne sur la fin de championnat, mais bon bref passons, ce n'est pas le cœur du sujet.Le fait est qu'en se forçant un peu - bon ok, beaucoup -, on avait même fini par trouver des aspects intéressants dans le huis clos : les cris des entraîneurs, les encouragements et insultes entre joueurs, le bruit du ballon, l'impact des contacts, voire, pourquoi pas, l'espèce d'atmosphère un peu étrange qui entoure le match. Mais comme il faut faire comme si tout était redevenu le plus normal possible pour le téléspectateur et qu'on nous répète que la nature déteste le vide, il a fallu cacher ce silence qu'on ne saurait entendre. Voilà comme on se retrouve désormais avec une espèce de bande-son sortie tout droit d'un vieux jeu vidéo derrière les matchs de foot. Comme si on pouvait remplacer des supporters. Comme si on réduisait les supporters à leurs fonctions d'encouragement les plus basiques : chanter en chœur et se réjouir pour un but. DireetQui des sifflets ? Quid du chambrage des supporters visiteurs ? Quid des revendications envers une direction ? Quid des moments d'appréhension qui entourent une contre-attaque de l'équipe adverse ? Quid du bruit inimitable d'un stade qui retient son souffle avant un penalty ou un coup franc bien placé ? Quid de la déception d'une occasion ratée ? Quid des protestations envers une décision arbitrale ? Quid des huées quand une équipe refuse le jeu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com