Bamba retardement

Sa performance au Vélodrome, samedi dernier (1-3, un but, une passe décisive, une masterclass), lui a offert la lumière que son parcours cabossé mérite. Avant d'être l'homme fort de Christian Gourcuff cette saison, Kader Bamba a eu 1000 vies de footeux et d'homme, de Toulouse au Mans en passant par Sedan et surtout Taverny. Voilà l'histoire d'un retardataire qui ne s'est finalement jamais inquiété pour son avenir.

Pour la beauté du geste ? ? #PSGFCN pic.twitter.com/7N0AQdXJRs -- FC Nantes (@FCNantes) December 5, 2019

Vol de gâteaux et but du milieu de terrain

" Il y a longtemps que le Parc des Princes n'a plus vraiment de secret pour Abdoul Kader Bamba, mais impossible que le Sarcellois de naissance n'oublie la première fois qu'il a foulé le billard de la porte de Saint-Cloud. Face au Paris-Saint-Germain le 4 février dernier, il a suffi d'un corner dès la quatrième minute pour frissonner : un ballon contrôlé à 16 mètres de sa propre cage plein axe, le temps qui s'arrête et un Julian Draxler enrhumé d'une roulette du talon. "" Non, le nouveau numéro 32 du FC Nantes ne s'embarrassera pas des notions de pression et de pusillanimité. Depuis cette défaite des Canaris (2-0), l'ailier gauche a un peu plus fait son trou au sein du dispositif de Christian Gourcuff, à l'image d'un Olympique de Marseille souillé samedi dernier au Vélodrome (1-3) grâce notamment à son premier but en Ligue 1. On ne dirait pas comme ça, mais voir Kader Bamba enrouler un caramel au fond des ficelles de Steve Mandanda relève d'un petit miracle.Le parcours du bonhomme est fait de passages à vide mais surtout de rebonds, nombreux et tous plus incongrus les uns que les autres. Comme lorsqu'il s'engage à Sedan, alors que la saison 2012-2013 a déjà démarré, de longs mois après son éviction du centre de formation du Téfécé, où il a joué de 12 à 17 ans. ""Je connais un joueur, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com