Bamba Dieng et l'OM : tout reste à écrire

Entre ses adorateurs, chez qui il suscite toujours autant d'espoirs, et les autres, en minorité, qui ne comprennent pas ou plus cet enthousiasme à son égard, Bamba Dieng divise les supporters de l'OM. Les mois qui viennent s'annoncent décisifs dans la carrière du champion d'Afrique 2022...

"Peut-être que dans cette ville un peu populaire, un peu pauvre, on aime ces outsiders qui grandissent avec le club, avec les supporters." Nicolas, supporter pro-Bamba

Belle histoire ou belle plus-value ?

Lors de sa dernière titularisation en Coupe de France contre Hyères, Bamba Dieng a couru, glissé, raté une énorme occasion, puis enfin marqué. Bref, du Bamba Dieng dans le texte : à boire et à manger, pas mal à croquer et une digestion incertaine pour les supporters. Faut-il s'enthousiasmer du but marqué ou regretter le déchet, récurrent, sur les autres occasions ?Nicolas, supporter marseillais et Bamba-enthousiaste, sait déjà ce qu'il retient de ce match :Puis à 35 ans, dont plus de 20 passés autour du boulevard Michelet, Nicolas connaît la valeur d'une belle histoire potentielle dans ce club :Le potentiel du joueur et de la belle histoire qu'il constitue est indéniable. C'est la confirmation qui se fait attendre...L'été désastreux qu'il a vécu a tout retardé d'au moins six mois. Est-il coupable de ces atermoiements estivaux ? Au club, personne n'hésitait alors à expliquer en "off" qu'il ne travaillait pas assez à l'entraînement ou ne voulait pas prolonger. En "on", le discours était un peu affiné par Longoria début septembre :