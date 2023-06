Balogun annonce son départ du Stade de Reims

C’est ballot.

Folarin Balogun, attaquant prêté par Arsenal, a décidé de quitter le Stade de Reims et l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. Il a tenu à remercier tous les supporters et joueurs pour leur accueil et le support qu’ils lui ont fourni depuis son arrivée. Même si son coach Will Still était au courant et avait évoqué sa succession en conférence de presse après le match face à Montpellier, Balogun a tenu à clarifier cette situation et son choix avec un message fort adressé à ses followers, comme il l’avait fait pour annoncer son désir de représenter les États-Unis en sélection nationale : « Ce sera un chapitre inoubliable pour moi et ma famille. Merci pour tout. Balo. ». …

AC pour SOFOOT.com