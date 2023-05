information fournie par So Foot • 16/05/2023 à 18:13

Balogun a choisi de jouer pour les États-Unis

Retour à la case départ.

Folarin Balogun, l’attaquant d’Arsenal prêté à Reims, vient de choisir le pays qu’il représentera : les États-Unis. Lui qui avait joué pour l’USMNT en moins de 18 ans puis avait choisi l’Angleterre a décidé de rebrousser chemin. L’attaquant rémois avait également une troisième alternative : le Nigeria. Il a officialisé son choix sur son compte Instagram tout en simplicité : « C’est une équipe affamée et Balogun entre parfaitement dedans. » . Plusieurs symboles y sont présents, notamment la statue de la Liberté, le blason de l’équipe nationale et les étoiles du Stars and Stripes .…

AC pour SOFOOT.com