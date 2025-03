Ballots de cocaïne en mer et ports secondaires, nouvelles vagues du trafic

Un inspecteur des douanes au port de Fort-de-France, en Martinique, le 16 juin 2022 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Pour contourner les terminaux géants de conteneurs maritimes comme Le Havre, davantage surveillés, les trafiquants de cocaïne ciblent les ports secondaires hexagonaux et larguent aussi des ballots à l'approche des côtes, récupérés ensuite par des complices.

"Il y a quelques années, on ne voyait pas ces phénomènes", expose à l'AFP Jean-Pierre Stephan, représentant du syndicat Solidaires des douanes de l'inter-région de Bretagne-Pays de la Loire. "Maintenant on revoit complètement notre façon de penser: on est peut-être au début de l'histoire ici, la marchandise rentre par ici, plus seulement par les grands ports", développe-t-il.

Le transport maritime est le vecteur majeur d'acheminement de la cocaïne en France et Le Havre la principale porte d'entrée, d'après le dernier bilan de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT). Or, "le renforcement des mesures de sécurité au port du Havre a permis de réduire son utilisation par les narcotrafiquants", stipule l'organisme public.

Les flux se reportent ailleurs. "Dunkerque, Rouen, Montoir-de-Bretagne" sont des ports "parmi les plus exposés", cite depuis 2024 une commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic.

D'autres facteurs expliquent que des ports pas concernés jusqu'ici apparaissent dans les radars. "Le trafic de stupéfiants n'est pas du tout monolithique ni monopolistique", résume pour l'AFP l'économiste Clotilde Champeyrache. "On a énormément d'organisations criminelles qui coopèrent pour acheminer les stupéfiants. Donc chacun a un peu ses portes d'entrée", enchaîne cette experte, auditionnée par une autre commission sénatoriale sur le financement de la criminalité organisée.

- "Quantités jamais vues" -

"Pour les ports qui me concernent, du Finistère Nord et un peu la Bretagne plus largement, à partir de 2023, on est sur des saisies de quantités jamais vues auparavant, des centaines de kilos", détaille Jean-Pierre Stephan.

Le quart nord-ouest n'est pas seul concerné. La Rochelle (sud-ouest) a aussi fait les gros titres pour plus de 124 kg de cocaïne découverts en 2022 dans une cargaison de pâte à papier venue du Brésil. "Ça rentre par différents vecteurs maritimes, que ce soit les navires de commerce, navires de plaisance", synthétise le douanier.

Il n'y a pas besoin "d'avoir une capacité d'emport énorme, un volume de 400 kg de cocaïne sur un voilier, c'est quand même extrêmement rentable", éclaire pour l'AFP un agent de terrain de la lutte anti-trafics, souhaitant rester anonyme.

Les ballots largués en mer reviennent également de manière récurrente dans l'actualité depuis une poignée d'années ( AFP / Fred TANNEAU )

Les ballots largués en mer reviennent également de manière récurrente dans l'actualité depuis une poignée d'années. Comme les près de 700 kilos, conditionnés et imperméabilisés en plusieurs dizaines de paquets, flottant au large de Fécamp (Seine-Maritime) en 2023.

C'est la technique dite du "drop-off": "pour éviter un éventuel risque de contrôle dans l'enceinte portuaire, on va larguer la marchandise avant destination", décrit Clotilde Champeyrache. Le bateau à la feuille de route suspecte évite ainsi une inspection et une embarcation locale moins repérable récupère la marchandise. Quand le stratagème capote, des ballots échouent sur les plages.

- "Marins pêcheurs sollicités" -

"On peut imaginer que certains marins pêcheurs sont sollicités par les trafiquants pour récupérer les colis munis de AirTag (traceur disponible dans le commerce pour une somme modique, ndlr) ou de balises", reprend l'agent de terrain anonyme. Et d'ajouter: "les pêcheurs sont en ce moment un peu, comment dire, pas sous surveillance, mais ça fait partie des hypothèses".

"On a des indices, ça reste des indices", pointe Jean-Pierre Stephan au sujet d'éventuels marins pêcheurs impliqués. "Le monde de la pêche connaît des difficultés actuellement. Et ce n'est pas un mystère, le monde de la pêche est touché par la consommation de stupéfiants", poursuit le douanier. Une fois "le doigt mis dans la consommation" de stupéfiants-stimulants pour tenir les cadences, des pêcheurs sont susceptibles d'être en "lien avec des réseaux".

Face à ces nouveaux ressorts, la source anonyme déplore "des trous dans la raquette", avec un maillage contraint budgétairement. "On a fermé beaucoup de services, notamment répartis sur les côtes", regrette aussi Jean-Pierre Stephan. "Les moyens humains et techniques des douanes ne sont pas au niveau de la menace", a alerté une commission d'enquête sénatoriale l'an dernier.