Ballon d'or, vous pouvez répéter la question ?

Liverpool, dans le sillage de Van Dijk, Salah, Mané et consorts, a ébahi l'Europe. Mais c'est Messi, encore lui, qui repart avec la sphère dorée sous le bras. Ce qui amène à se poser une question existentielle : pour quoi votent donc les électeurs du Ballon d'or ? S'agit-il bien d'élire le meilleur joueur du dernier exercice ? Ou bien alors de récompenser le meilleur joueur du monde, dans l'absolu ?



L'homme d'une équipe

Lionel Messi élu Ballon d'Or 2019

Sur le papier, le concept est d'une simplicité enfantine. Sacrer le meilleur joueur du monde. Bon. Voilà une chose bien puérile et veine, dans un sport aussi complexe et collectif que le football, mais admettons. Admettons que chaque année, un mâle alpha de la meute footballistique puisse être distingué, couronné, iconisé à la lumière d'un talent individuel qui mériterait qu'on l'érige au-delà de l'équipe dont il est issu. Voilà le récit que raconte le Ballon d'or depuis 1956, une histoire simpliste, mais séduisante, où le temps d'une nuit puis de quelques journées de grand déballage médiatique, on nous serine que le football se résume parfois à un seul surhomme.Tout est faux, bien entendu, mais la récompense a au moins longtemps eu le mérite de tenter de répondre avec une relative efficacité à une question : quel joueur, moyennant un paquet de critères éminemment subjectifs, avait été le meilleur au monde, sur un exercice complet ? Une interrogation dont la réponse fut aussi longtemps conditionnée par plusieurs éléments objectifs, comme le palmarès acquis lors de la période de temps concernée. Illustration dans les années 2000 : gagnant cette année-là, Luís Figo avait remporté la C1 avec le Real et atteint la demi-finale de l'Euro avec le Portugal. Il était suivi en 2001 de Michael Owen, vainqueur de la League Cup, de la FA Cup et surtout de la Coupe UEFA, puis de Ronaldo en 2002, tout juste auréolé d'un titre mondial avec le Brésil.Son successeur, Pavel Nedv?d, était, lui, récent finaliste de la C1 (il ne l'a pas disputée, car suspendu, mais il avait été l'homme du match en demies contre le Real) et champion d'Italie avec la Juventus. En d'autres termes, le Ballon d'or obéissait encore à une forme de logique interne, en récompensant le meilleur joueur de la meilleure équipe du dernier Lire la suite de l'article sur SoFoot.com