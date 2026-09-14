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Ballon d'or : tous égos !
information fournie par So Foot 14/09/2026 à 15:05
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Ballon d'or : tous égos !

Ballon d'or : tous égos !

Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembéle et les autres ont posé leur candidature pour le Ballon d'or 2026. Tous sont les meilleurs, mais tous l'expriment différemment. Les footballeurs ont de l'égo, et c'est bien normal.

Pas besoin de parrainages ou de primaires, leurs candidatures sont déjà posées. Ce samedi, en kiosques plutôt qu’à un journal de 20 heures, Ousmane Dembélé a déclaré qu’il ne se mettait pas en avant pour le Ballon d’or. « Je ne me mets jamais dans des trucs comme ça. Je ne me vote jamais. Si c’est moi qui parle, je ne me vote pas. » Humble ? Kylian Mbappé, lui, assume qu’il veut récupérer les carats : « Quand on joue pour le Real Madrid, les gens vous associent à ce prix . Beaucoup de gens me parlent du Ballon d’or, c’est un sujet positif, j’ai marqué l’histoire cet été, mais on verra bien. » Lucide ? Lamine Yamal, lui, passe d’une envie de ne supplier personne pour choper le trophée à affirmer le « mériter » . Présomptueux ? Les trois ont choisi manières d’entrer en campagne plus d’un mois avant la décision finale, prévue le 26 octobre à Londres. Et trois façons d’être humbles, ou pas.

Cogito ego sum

« Mbappé et moi sommes les deux meilleurs du monde, mais je crois que cette année, le Ballon d’Or, ce serait moi qui le mériterais », a poursuivi Lamine Yamal à Movistar. « C’est un trophée individuel. Et l’idée que j’ai du Ballon d’or est celle de l’époque Messi et Ronaldo. On ne le donne jamais à des joueurs standards, mais à des joueurs différents, a enchaîné Mbappé, toujours à France Football. Et je pense avoir fait des choses différentes cette année. Donc je considère que je peux le gagner. » Le PSG, lui, a plutôt choisi la carte du collectif, mettant en avant aussi bien Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé à France Football et The Athletic . « Même Dieu ne connaît pas le bon pied de Dembélé » , rigolent-ils de concert au média anglo-saxon . Dembélé insiste à Ligue 1 + : il n’a « jamais été l’élu » . Le Ballon d’or n’est pourtant décerné que le 26 octobre prochain. Si ce vote s’ouvre avec un peu plus d’indécision que lors des années Messi-Ronaldo, les campagnes de communication démarrent sur une ligne de crête : se mettre en valeur tout en montrant son humilité parce que le football-est-un-sport-collectif.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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