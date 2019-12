Ballon d'Or : Messi sacré pour la 6e fois, Rapinoe succède à Hegerberg

Sixième Ballon d'Or pour Lionel Messi sacré le 2 décembre 2019 au théâtre du Châtelet à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

Un nouveau sacre historique, synonyme de record absolu: l'Argentin Lionel Messi a remporté le sixième Ballon d'Or de sa riche carrière, lundi lors d'une cérémonie à Paris, où l'Américaine Megan Rapinoe a décroché la plus prestigieuse distinction individuelle dans le football chez les dames.

Le théâtre du Châtelet, hôte de la cérémonie de l'édition 2019 organisée par l'hebdomadaire France Football, a finalement joué une partition classique en sacrant de nouveau un grand habitué pour succéder à Luka Modric.

Avec ce 6e titre de meilleur joueur de la planète (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019), Messi (32 ans) est désormais seul au monde devant son éternel rival Cristiano Ronaldo (5 Ballons d'Or) et d'autres légendes comme Johan Cruyff, Michel Platini, Marco Van Basten (3 Ballons d'Or).

"Il ne faut jamais cesser de rêver, jamais cesser de travailler", s'est félicité "Leo", se sentant "béni". "Je pense que j'ai encore des belles années devant moi même si la retraite approche. Je suis content aussi d'écrire l'histoire, l'histoire de mon club que j'aime tant", le FC Barcelone.

Fiche sur la carrière de l'Argentin Lionel Messi, ballon d'or 2019 ( AFP / )

"La Pulga", déjà lauréat du prix Fifa The Best cette année, devance ses principaux outsiders Virgil van Dijk (28 ans, 2e) et Sadio Mané (27 ans, 4e), qui ont pourtant triomphé avec Liverpool en Ligue des champions, l'habituel juge de paix lors des années impaires. Et Ronaldo complète le podium (3e).

Si Messi s'est arrêté en demi-finale de C1 avant de remporter le championnat d'Espagne, il a inscrit 36 buts la saison dernière, synonyme de 6e Soulier d'or européen qui récompense le meilleur buteur tous championnats confondus.

Considéré comme le meilleur défenseur central du monde et l'un des artisans majeurs de la saison historique des "Reds", Van Dijk n'a finalement pas réussi à devancer Messi comme lors de la remise du joueur UEFA de l'année en août dernier.

Année en or pour Rapinoe

Lionel Messi à son arrivée pour le Ballon d'Or 2019 à Paris, le 2 décembre 2019 ( AFP / FRANCK FIFE )

A l'image des joueurs de l'équipe de France (Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Raphaël Varane) après le titre de champion du monde l'an dernier, la dispersion des voix en faveur des autres stars de Liverpool, Mané, Mohamed Salah (5e), ou encore Alisson Becker (7e), lui a été fatale.

Le Sénégalais Mané, également co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre avec Liverpool et vice-champion d'Afrique avec sa sélection, avait également été plébiscité par de nombreux observateurs et anciens joueurs pour succéder à George Weah, seul joueur africain à avoir remporté ce prix en 1995.

Il a finalement terminé hors du podium, juste derrière l'éternel Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), à l'issue du vote d'un jury mondial de près de 180 journalistes. Troisième joueur africain présent dans le Top 10, l'Algérien Riyad Mahrez termine 10e. Du jamais vu.

Chez les dames, l'Américaine Rapinoe, star du Mondial-2019 survolé par la "Team USA", a conclu son année en or par un nouveau trophée de prestige.

Les joueurs les plus titrés au palmarès ( AFP / )

La joueuse de 34 ans a fini meilleure buteuse de la Coupe du monde en France. Désignée également meilleure joueuse du tournoi, la star américaine avait remporté le prix Fifa The Best à Milan fin septembre dernier.

Rapinoe, dont la stature a dépassé les terrains pour devenir une icône de l'opposition au président américain Donald Trump, succède à la Norvégienne Ada Hegerberg qui avait reçu le premier Ballon d'Or féminin de l'histoire en 2018.

Alisson, premier meilleur gardien

Figure de la lutte pour les droits des LGBT et l'égalité homme-femme, Rapinoe n'a pas pu être présente à Paris pour recevoir son trophée en raison "d'obligations personnelles".

L'Américaine Megan Rapinoe après son but contre la France en quart de finale du Mondial, le 28 juin 2019, au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

"Mais je vais faire de mon mieux pour être présente l'année prochaine", a-t-elle confié dans un message vidéo, signe de sa motivation à conserver son trophée.

Deux autres distinctions ont été attribuées cette année dans le cadre du Ballon d'Or, avec le trophée Raymond Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans, et le trophée Lev Yachine, récompensant pour la première fois les gardiens de but.

Le Français Kylian Mbappé (20 ans), vainqueur du premier Prix Kopa l'an dernier, ne pouvait pas se succéder à lui-même pour avoir dépassé la limite d'âge de quelques jours.

Le gardien de Liverpool Alisson Becker lauréat du trophée Yachine s'exprime devant les invités du Ballon d'Or, le 2 décembre 2019 à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

Premier français du classement du Ballon d'Or 2019 grâce à sa 6e place, devant Antoine Griezmann (18e), Hugo Lloris (23e) et Karim Benzema (26e), Mbappé a remis le trophée à son successeur Matthijs de Ligt (20 ans), l'un des piliers de l'épopée de l'Ajax Amsterdam sur la scène européenne l'an dernier.

Chez les gardiens, le trophée Yachine est tombé dans les gants du portier brésilien des "Reds", Alisson Becker, au détriment notamment de l'Allemand de Barcelone Marc-André ter Stegen. Sans surprise à tous les niveaux.

yk-ama/dep